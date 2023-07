Il meteo cambia: l’anticiclone africano si ritira

Abbiamo anticipato nei giorni scorsi un cambiamento significativo nel meteo e ora è arrivato​ il momento. Stiamo per lasciare alle ⁢spalle⁢ l’onda di calore di origine africana che per più di ⁣due settimane ha portato ‌temperature torride, ⁢in particolare nel Centro-Sud dell’Italia.

L’Anticiclone Africano⁢ nelle prossime ore inizierà a ritirarsi. Sarà sostituito da correnti provenienti dal nord-ovest, che tra⁤ Mercoledì e‌ Giovedì avranno raggiunto l’intera penisola, portando un deciso ⁣calo delle temperature. Il termometro tornerà a segnare⁢ valori più o meno nella norma.

Previsioni meteo dal 27 al 30 Luglio

Stabilità ​e ⁢caldo normale

Le previsioni meteo per il periodo ‌che va da Giovedì a Domenica (27-30 Luglio) indicano una fase anticiclonica con temperature normali e condizioni generalmente stabili e soleggiate. Si ‍prevedono ancora alcuni fenomeni di passaggio sulle regioni settentrionali (in particolare​ l’area alpina), ma meno organizzati e intensi rispetto a quelli dei giorni precedenti, causati dai forti⁢ contrasti termici dovuti all’intenso caldo africano.

Caldo più intenso al Sud e sulle Isole

Al Sud e sulle Isole, nel fine settimana, si prevede un caldo leggermente più intenso, con ‌temperature che potrebbero raggiungere i 34-35⁤ gradi nelle zone interne. Valori comunque molto più sopportabili rispetto a quelli delle ultime settimane.

Previsioni meteo per i primi di ‌Agosto: possibili perturbazioni

Stabilità e caldo moderato⁢ iniziali

Tra il 31 Luglio e i primi giorni di Agosto, le ⁤condizioni meteo sull’Italia potrebbero essere inizialmente ancora influenzate‍ dall’Anticiclone, che porterebbe⁣ tempo generalmente stabile e un caldo moderato al Nord e un po’ più intenso al Centro-Sud (ma sempre senza eccessi particolari).

Possibili correnti instabili dal ‌Nord-Atlantico

In seguito, potrebbero arrivare correnti più instabili o addirittura perturbate⁤ dal Nord-Atlantico, portando un peggioramento delle condizioni meteo. Questo potrebbe verificarsi indicativamente intorno⁤ al 2-3 Agosto.‍ Tuttavia, si tratta di una⁢ previsione molto incerta. Questa perturbazione potrebbe ⁢slittare di qualche giorno,‍ essere ridimensionata o ⁢addirittura cancellata dai modelli previsionali.

È quindi necessario aggiornarsi nei prossimi giorni‌ sulla tendenza per l’inizio di Agosto.

Conclusione

In sintesi, ⁢dopo un lungo periodo di ‌caldo ‍africano, il meteo sta per cambiare. L’Anticiclone Africano si ritira, lasciando spazio a correnti nord-occidentali che porteranno un calo delle temperature. Le previsioni per i prossimi giorni indicano una fase anticiclonica con ⁢caldo normale, ⁣ma non si escludono possibili perturbazioni per i primi di Agosto.