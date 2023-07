Il ‍caldo estremo sta⁢ per lasciare il posto a⁣ condizioni meteo più miti

La lunga e intensa‌ ondata di calore che​ ha colpito l’Italia nelle ultime settimane sta per giungere al termine. Le previsioni meteo indicano ‌un miglioramento delle condizioni atmosferiche a ‌partire dalla metà della settimana, con un calo significativo delle ‍temperature anche nelle regioni meridionali, che hanno ‍sofferto particolarmente⁢ per le⁣ temperature elevate.

Il caldo⁢ estremo sta per lasciare il ​posto ​a condizioni meteo più miti. Martedì 25 Luglio ‍sarà l’ultimo giorno di calore intenso, con temperature che potrebbero raggiungere picchi record​ nel Meridione.

Il Meridione sarà l’area più colpita, con⁣ temperature massime⁢ che potrebbero raggiungere i 47-48°C in Sicilia e ‌i​ 44-45°C in Puglia, Basilicata e Calabria. Questi valori‍ potrebbero superare i nuovi record di calore registrati⁤ nelle⁢ ultime ore. Ad ‌esempio, ⁣i 47°C⁣ registrati alla stazione meteo‍ dell’osservatorio astronomico di Palermo rappresentano un record storico per la città siciliana. Questo record ⁢potrebbe essere superato già domani.

A partire da martedì, le condizioni meteo⁢ inizieranno a cambiare, con un flusso ⁢fresco proveniente dal nord⁤ Atlantico che porterà un ⁢calo delle temperature e⁤ numerosi temporali, in particolare nel nord Italia⁤ e nell’alto Tirreno. Questa corrente fresca, sotto forma di venti di maestrale, invaderà tutta l’Italia nel corso della⁢ giornata di mercoledì, favorendo un calo repentino delle temperature ‌anche nel sud Italia e⁣ nelle isole‍ maggiori.

Le previsioni meteo indicano un calo significativo delle​ temperature, con valori​ che scenderanno di 10-15°C in ⁤tutto ​il centro-sud. In⁣ alcune località del centro Italia, ‍le‍ temperature potrebbero addirittura scendere al di sotto della media del periodo. Nel sud, ‍invece, ⁤si ritornerà ​a valori medi⁤ per il periodo, con notti più‍ fresche e ​gradevoli, un vero sollievo dopo ‍le notti tropicali delle ultime due settimane.

Questo cambiamento delle condizioni ​meteo sarà fondamentale per liberare le nostre case dal calore accumulato nelle ultime settimane. Finalmente, si potrà godere di⁣ un clima più⁤ fresco e ⁣gradevole, sia di giorno che⁢ di ⁢notte.

In conclusione, la lunga e intensa ondata di calore che ha colpito⁢ l’Italia nelle ultime settimane sta ⁣per giungere⁢ al⁢ termine.⁣ Le⁤ previsioni meteo indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalla metà⁣ della ‍settimana, con un calo significativo delle temperature anche nelle regioni meridionali. Questo rappresenterà un grande sollievo per tutti, in particolare per ​coloro‍ che vivono nelle regioni più colpite ⁤dal caldo estremo.