Le recenti analisi meteo suggeriscono potenziali cambiamenti nel clima previsto per la parte finale del mese, quando l’anticiclone africano potrebbe ritirarsi a causa dell’avanzata del flusso atlantico. Le correnti oceaniche potrebbero spostarsi verso sud, costringendo l’anticiclone africano a ritirarsi.

Caldo intenso e persistente fino al 24 Luglio

Questo cambiamento è ancora distante e si prevede che avrà inizio intorno al 24/26 Luglio. Prima di questa data, non ci libereremo del caldo intenso e proprio in questo momento un’onda di calore sahariana sta raggiungendo l’Italia, causando un aumento delle temperature che sarà notevole.

Temperature elevate nei primi giorni della settimana

I primi giorni della settimana saranno caratterizzati da un clima molto caldo. Si prevedono picchi di 45 gradi in alcune aree interne delle due isole principali. Nel Centro-Sud, le temperature supereranno facilmente i 40 gradi, con picchi vicini ai 45 gradi nell’entroterra del Sud Italia.

Un’onda di calore senza precedenti

Il termometro potrebbe raggiungere livelli record, in quanto si tratta di una delle ondate di calore più intense mai registrate negli ultimi decenni. Non sarà solo un caldo intenso in termini di intensità, ma sarà anche piuttosto duraturo e ci accompagnerà per tutta la settimana.

Temporali iniziali e poi fine del caldo africano

Solo il Nord Italia avvertirà qualche disturbo già intorno al 20 Luglio, quando la leggera flessione dell’anticiclone subtropicale lascerà spazio a qualche corrente d’aria fresca in quota. Questa situazione, a causa di contrasti termici esplosivi, degenererà in violenti temporali.

L’anticiclone africano persiste al Centro e al Sud Italia

L’anticiclone africano continuerà a dominare al Centro e soprattutto al Sud Italia, dove il caldo eccezionale si protrarrà, senza alcuna flessione fino al prossimo weekend. Per un cambiamento più significativo, probabilmente bisognerà aspettare l’inizio della settimana successiva.

Possibile cambiamento climatico a fine mese

Le ultime previsioni dei centri meteo indicano che l’alta pressione africana potrebbe essere spazzata via da un afflusso di correnti atlantiche.

Questa fase è attualmente prevista intorno al 25-26 Luglio ed è da confermare, con temperature che crollerebbero ovunque verso valori più tipici del periodo. C’è quindi la speranza di un vero rinfrescamento, ma il grande caldo dovrà essere sopportato ancora per quasi 10 giorni.

Conclusione

In sintesi, le ultime previsioni meteo indicano un possibile cambiamento climatico a fine mese, con l’anticiclone africano che potrebbe ritirarsi a causa dell’avanzata del flusso atlantico. Tuttavia, prima di tale data, l’Italia dovrà affrontare un’onda di calore sahariana senza precedenti.