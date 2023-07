Il meteo attuale è dominato dall’Anticiclone subtropicale di origine africana che ha preso il controllo del Mediterraneo, portando con sé un’ondata di calore sempre più intensa verso l’Italia. Questa fase culminante dell’ondata di calore ha visto le temperature salire vertiginosamente, raggiungendo picchi di 38-41 gradi.

Effetti dell’Anticiclone sul Nord e Centro Italia

Per il momento l’anticiclone non è particolarmente coriaceo sul settentrione. Questo è dovuto all’arrivo di correnti atlantiche che attenueranno il caldo, abbassando le temperature di qualche grado e favorendo lo sviluppo di forti temporali. Un lieve calo termico entro venerdì ci sarà anche al centro Italia, ma nulla di eccezionale.

Il ritorno del caldo nel fine settimana

Arrivando al fine settimana, dopo una breve tregua, il caldo tornerà a intensificarsi a causa del nuovo rafforzamento dell’Alta pressione. Il tempo diventerà quindi stabile e molto caldo anche al Centro-Nord, specialmente da Domenica, con una nuova ondata dell’Anticiclone Africano che porterà a una fase ancora più torrida.

Previsioni per la prossima settimana

La nuova settimana inizierà con l’Anticiclone Africano alla sua massima potenza. Le temperature aumenteranno ancora di qualche grado, raggiungendo valori ancora più alti rispetto allo stato attuale. Per esempio, si prevede che si raggiungeranno i 38-40 gradi in Pianura Padana, i 40-43 gradi al Centro-Sud, con punte locali intorno ai 45° nelle zone interne delle Isole e forse sulla Puglia.

Effetti a lungo termine dell’anticiclone

Questa nuova fase torrida dovrebbe interessare tutta l’Italia almeno fino alla metà della settimana. Solo nella seconda parte, correnti atlantiche potrebbero tornare a interessare il Nord Italia portando un calo delle temperature (ancora da quantificare) e forse il ritorno di qualche temporale. È probabile invece che il caldo africano possa continuare a interessare praticamente senza tregua il Centro-Sud, portando ancora Sole pieno e temperature vicine ai 40°. Tuttavia, dato che mancano ancora molti giorni, sarà necessario aggiornare questa previsione nei prossimi giorni.

In conclusione, l’Anticiclone Africano sta dominando il meteo attuale, portando un’ondata di calore intensa in tutta l’Italia. Nonostante una breve tregua, si prevede che il caldo aumenterà ulteriormente nella prossima settimana, con temperature che potrebbero raggiungere i 43-45 gradi in alcune aree.