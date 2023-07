Il panorama meteo italiano è attualmente dominato da una domanda: quando finirà questa prolungata ondata di calore? Da quasi una settimana, l’Italia sta affrontando temperature notevolmente superiori alla media stagionale.

Il caldo africano non cede

L’anticiclone africano non mostra segni di cedimento, anzi, sembra destinato a intensificare ulteriormente la sua presa sul Mediterraneo, in particolare nel Sud Italia e nelle isole maggiori. All’inizio della prossima settimana, potremmo raggiungere il picco di questa lunga e soffocante ondata di calore: in alcune località, il termometro potrebbe superare addirittura i 45-46°C.

Una settimana da dimenticare

L’inizio della prossima settimana, tra il 24 e il 25 Luglio, promette di essere estremamente caldo. Tutti i principali centri di calcolo convergono verso un unico scenario, il peggiore, che vedrebbe il Sud Italia attraversato da un potente flusso d’aria calda subtropicale proveniente dal cuore del Sahara.

Sia lunedì che martedì, le temperature potrebbero superare i 40°C in molte località, raggiungendo i 45°C in zone come Catania, Siracusa, Enna, Caltanissetta, Foggia, Bari, Matera, Cosenza. Ma non è tutto: secondo le ultime previsioni, in alcune località particolarmente esposte agli aumenti di temperatura, il termometro potrebbe salire fino a 46 o 47°C, soprattutto nelle zone interne di Foggia e Catania, lontane dal mare.

Il calore nelle diverse regioni

Calore intenso al Centro e al Sud

Il calore sarà più intenso e fastidioso nel Sud e nelle isole maggiori, ma anche le regioni centrali dovranno affrontare giornate molto calde. All’inizio della prossima settimana, potremmo facilmente raggiungere i 40-41°C lungo la fascia adriatica tra Molise e Marche, così come nelle zone interne e nelle valli appenniniche.

Calore meno intenso al Nord

La situazione sarà migliore al Nord, dove il calore sarà forte ma non eccessivo come nel resto d’Italia. Per un cambiamento significativo del meteo, sarà necessario attendere gli ultimi giorni di Luglio.

In conclusione, l’Italia sta affrontando una prolungata e intensa ondata di calore, con temperature che in alcune località potrebbero raggiungere i 47°C. Il calore sarà più intenso nel Sud e nelle isole maggiori, ma anche le regioni centrali e il Nord dovranno affrontare temperature elevate. Un cambiamento significativo del meteo è previsto solo per gli ultimi giorni di Luglio.