Le previsioni meteo per l’Italia indicano un’imminente ondata di calore proveniente dall’Africa, che colpirà principalmente le regioni del centro-sud e le isole maggiori. Sia chiaro, fa già parecchio caldo su tutta Italia, ma l’apice del caldo è previsto per la metà di Luglio e potrebbe rappresentare l’episodio più intenso di calore dell’intera stagione estiva. La settimana a venire sarà caratterizzata da condizioni meteo anomale, con temperature estreme.

Le regioni più colpite

Il calore africano avvolgerà principalmente le regioni del centro-sud, mentre il nord si troverà sul bordo dell’anticiclone, dove correnti più fresche provenienti dall’Atlantico potranno penetrare con maggiore facilità. Questi refoli atlantici potrebbero generare violenti temporali e grandinate, soprattutto tra il 12 e il 15 Luglio.

Calore estremo in arrivo

Se al nord le condizioni saranno di maggiore instabilità e il calore meno intenso, il resto dell’Italia dovrà prepararsi a temperature molto elevate. Il promontorio sub-tropicale invierà impulsi caldi a più riprese, generando un flusso di calore intenso proveniente direttamente dal Sahara algerino e dal Marocco. Questo porterà in Italia temperature estremamente alte, anche per i canoni estivi.

Temperature superiori alla media

Le temperature previste saranno superiori alle medie del periodo di almeno 12-14°C su tutto il sud per diversi giorni consecutivi tra il 12 e il 15 Luglio. Le temperature oscilleranno tra i 33 e i 41°C. In alcune località più riparate, come nel Foggiano, nel Materano, nel Catanese, nel Siracusano, nel Ragusano, nel Cosentino, si potrebbero raggiungere temperature di 44-45°C.

Effetti del calore estremo

Stiamo parlando di temperature molto elevate, eccezionali e molto pesanti. L’intera seconda decade di Luglio rischia di presentare temperature molto alte, sia di giorno che di notte. L’arrivo delle cosiddette “notti tropicali” è un altro aspetto negativo di questa ondata di caldo. Nel Meridione e nelle isole maggiori, le temperature minime saranno superiori ai 25-27°C, un dato decisamente sgradevole considerando che solitamente, nelle notti d’estate, si cerca un po’ di fresco.

Quando arriverà un cambiamento?

Per un cambiamento delle condizioni meteo, sarà necessario attendere, probabilmente, la terza decade di Luglio.

Conclusioni

In conclusione, le previsioni meteo indicano un’imminente ondata di calore africano che colpirà l’Italia, in particolare le regioni del centro-sud e le isole maggiori. Le temperature potrebbero superare di molto le medie del periodo, raggiungendo valori eccezionali. Un cambiamento delle condizioni meteo è previsto solo verso la fine del mese.