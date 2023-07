Previsioni meteo: l’Italia si prepara a una nuova ondata di calore

Le ultime ⁢analisi dei modelli meteorologici indicano​ che l’Italia dovrà affrontare un altro ennesimo picco di calore estremo a causa della persistenza dell’Anticiclone Africano.

Previsioni per l’inizio della ‍settimana

Il picco di calore tra Lunedì e Martedì

È previsto un ‌ nuovo picco di calore tra Lunedì e Martedì, con‌ l’arrivo di aria ancora più calda dal Nord-Africa che interesserà tutto il Centro-Sud. Dopo ​una ⁢breve pausa nel‌ weekend, le temperature torneranno a ⁣salire, superando spesso i 38-40 gradi. In particolare, si prevedono ​temperature fino a 45-47 gradi nelle Isole Maggiori e ⁣in alcune ​zone interne della penisola, come la Puglia.

Condizioni al Nord

Anche al Nord il calore si intensificherà, soprattutto in Emilia Romagna, dove si​ prevedono punte ⁤di 37-38⁣ gradi. In altre regioni si raggiungeranno ⁣i‌ 33-34 gradi, ma l’umidità renderà la percezione del calore ancora più intensa. Tuttavia, ⁢è‍ molto probabile che‍ al Nord ​si verificheranno dei temporali, anche forti, a partire da Martedì 25, che ⁢porteranno un po’ di sollievo dal⁤ caldo.

Previsioni per la seconda parte della settimana

Il cambiamento previsto tra Mercoledì e Giovedì

Questa nuova ondata di calore⁣ africano ‌potrebbe rappresentare l’ultimo atto della lunga fase di caldo‌ che sta interessando il nostro Paese. Infatti, tra Mercoledì e Giovedì, aria più fresca di origine ​atlantica ‍si sposterà verso‍ Sud, portando finalmente un calo delle temperature anche al Centro-Sud. Si prevede che le temperature diventeranno più tollerabili in tutta la ⁤penisola.

Dettagli sulle previsioni per i singoli giorni

Per Lunedì 24 Luglio, ⁢si prevede un rinforzo dell’Anticiclone Africano con ⁣cieli prevalentemente ⁢soleggiati o poco nuvolosi. Le temperature aumenteranno, in particolare al Centro e al Nord, con punte di 40-42°C al Centro-Sud, fino a 44-45°C in Sardegna e Sicilia,⁤ e 35-37°C⁢ al Nord. Martedì⁣ 25 Luglio⁣ sarà una giornata rovente, con temperature che potrebbero raggiungere‍ i 44-46°C in Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, ​Puglia. Al Centro⁤ si prevedono ancora temperature sui 40-42 gradi.

Mercoledì 26 Luglio, l’aria relativamente fresca⁤ di origine atlantica farà indietreggiare l’Anticiclone Africano su tutta Italia, riportando aria più fresca e tollerabile ovunque.

In‌ conclusione, l’Italia si prepara ad affrontare un altro inizio di settimana da dimenticare, con un picco caldo tra Lunedì e Martedì. Tuttavia,​ si prevede un⁣ cambiamento a partire da Mercoledì, con un ⁣calo delle temperature che‌ renderà il clima più ‍tollerabile. Continueremo⁣ a monitorare la situazione meteo per fornire ulteriori aggiornamenti.