Non a caso, dove le temperature non saranno estreme, il fenomeno meteo dell’ afa esalterà la sensazione di calore. Serate torride e notti pesanti saranno la norma su coste e pianure tra domenica 9 e giovedì 13 Luglio .

Tra Sabato e Domenica, le temperature potrebbero addirittura superare i 40 gradi in molte aree italiane . Le aree più colpite saranno le due isole maggiori, la Puglia e le zone interne del Centro. Il Nord-Ovest e la Pianura Padana saranno meno colpiti, ma il calore sarà comunque afoso e piuttosto fastidioso.

Al momento, l’anticiclone africano è relativamente distante dall’Italia, ma è pronto a risalire rapidamente . In molte aree italiane, le temperature rimangono stabili e estive, senza eccessi notevoli.

Le previsioni meteo non sono incoraggianti. Il caldo rischia di rivelarsi più forte di quanto previsto ! Nei giorni a venire, è prevista la seconda ondata di calore africano dell’Estate 2023. Purtroppo, secondo gli ultimi aggiornamenti dei principali centri meteorologici europei e americani, potrebbe essere ancora più intensa e prolungata di quanto previsto .

Conclusione

In sintesi, le previsioni meteo indicano un’intensificazione del caldo nei prossimi giorni, con la seconda ondata di calore africano dell’Estate 2023 che potrebbe essere più intensa e duratura del previsto. Il fine settimana vedrà un aumento significativo delle temperature in tutta l’Italia, con picchi che potrebbero superare i 40 gradi in alcune aree.