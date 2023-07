Il meteo in Italia sta vivendo un periodo di calore estremo, con temperature che stanno raggiungendo livelli record in molte regioni, in particolare nel centro-sud. Queste condizioni meteo sono addirittura più gravi di quanto previsto, con temperature che superano facilmente i 40°C in molte località della Sardegna, Sicilia e Calabria.

Record di Calore in Sicilia e Roma

In Sicilia, la città di Campobello di Mazara ha registrato una temperatura di 47.8°C, un valore mai raggiunto prima. Anche la capitale, Roma, ha stabilito un nuovo record, con la stazione meteo di Roma Macao che ha rilevato una temperatura massima di 42.9°C, la più alta mai registrata nella città.

Quanto durerà questa Ondata di Calore?

L’anticiclone nord-africano non sembra voler cedere, e le previsioni indicano che continuerà a far caldo, soprattutto nel centro-sud e nelle isole maggiori, per molti giorni ancora. Il nord Italia rimarrà ai margini di questa ondata di calore, ma non si prevede un raffreddamento significativo. Si prevede che il caldo persista almeno fino al 25-26 Luglio su tutto il sud Italia e le isole maggiori, con temperature che potrebbero raggiungere picchi di 47-48°C in diverse località dell’estremo sud.

Rischio Temporali al Nord

Il nord Italia, trovandosi ai margini dell’anticiclone africano, potrebbe essere attraversato da correnti più fresche provenienti da ovest. Queste correnti potrebbero interagire con il caldo estremo presente, provocando intensi temporali e grandinate. Questi fenomeni potrebbero verificarsi con maggiore probabilità tra giovedì 20 e sabato 22, ma anche nei giorni successivi l’instabilità potrebbe persistere.

Un Cambiamento in Arrivo?

Un Possibile Refrigerio dopo il 25-26 Luglio

Nonostante l’ondata di calore, le ultime simulazioni meteo indicano un possibile cambiamento dopo il 25-26 Luglio. Un’ondata di aria più fresca proveniente dall’Atlantico potrebbe spazzare via il caldo estremo, iniziando dal centro-nord e poi raggiungendo anche il sud. Gli ultimi giorni di Luglio potrebbero quindi essere molto più gradevoli su tutta l’Italia, con un caldo più sopportabile e notti più fresche.

Conclusione

In conclusione, l’Italia sta vivendo un’ondata di calore estrema, con temperature record in molte regioni. Tuttavia, le previsioni meteo indicano un possibile cambiamento dopo il 25-26 Luglio, con l’arrivo di aria più fresca che potrebbe portare un po’ di sollievo dal caldo estremo.