L’anticiclone africano persiste nel suo⁣ dominio, avvolgendo l’intero⁤ Mediterraneo con ‍le sue⁣ correnti d’aria caldissime provenienti direttamente dal Sahara. Il meteo, nei giorni a venire, ‌sarà dominato da ⁤temperature elevate, con⁤ solo alcune eccezioni ‌in determinate regioni.

Calore intenso al Sud‌ e sulle Isole

Correnti ⁤sahariane e caldo ⁤persistente

Le correnti ‍calde sahariane si dirigeranno ⁢principalmente ⁤verso le regioni del centro-sud e‍ le isole maggiori, dove il caldo non ⁢darà tregua⁢ fino ⁣a metà della prossima settimana. Si potrebbe ⁣avvertire un leggero calo di temperatura tra venerdì e domenica ​nelle regioni‍ centrali,⁢ ma sarà ​un fenomeno di breve durata. ⁤Nel sud, il caldo ⁣intenso⁢ non darà tregua ‌nei giorni a venire.

Il Nord Italia e i temporali

Contrasti ​termici e temporali violenti

Il​ nord del Paese si trova e continuerà ⁣a trovarsi al margine⁢ dell’anticiclone africano. Proprio su⁢ questo margine si verificano i contrasti‌ termici ⁤più intensi, causati⁤ sia ⁣dal calore subtropicale proveniente ‍dal ⁣sud che dalle correnti più ⁤fresche provenienti da ovest. Questi contrasti danno origine a temporali violenti,‌ ricchi di grandine‌ dannosa e venti forti. Questa⁤ instabilità sarà molto presente anche nei prossimi giorni e potrebbe addirittura‍ intensificarsi tra il 24 e 25 Luglio.

Un caldo ancora più intenso al Sud

Non ‍ci sono più dubbi sull’ulteriore, significativo, aumento delle temperature ​previsto al sud all’inizio della prossima settimana. Non solo il ‍caldo intenso non si⁢ attenuerà, ‍ma si intensificherà ulteriormente, raggiungendo valori estremi e storici. Le attuali temperature di 42-43°C potrebbero salire a⁤ 44-46°C nei giorni di martedì 25 e mercoledì 26. Queste temperature così elevate si registreranno⁢ nelle ⁤zone interne di Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Anche ‍sulle ‍coste farà molto caldo, ma tranne‌ qualche caso isolato, la temperatura non supererà i ‍ 36-38°C. Questi ⁣possono sembrare valori ⁤bassi⁢ rispetto⁤ alle zone interne, ma‌ si tratta di un⁣ caldo significativo, considerando‌ anche l’alta umidità presente ⁤sulle coste.

Le previsioni meteo ⁢sono ormai​ confermate e l’intensificazione⁢ del caldo ‌è ⁣certa. Nei prossimi articoli‍ cercheremo di capire ⁢quando questo caldo estremo avrà fine.

Conclusione

In sintesi, ⁢l’anticiclone africano ​continua a dominare il meteo, portando caldo estremo al sud e sulle isole, e temporali violenti al nord. ‍Le temperature ​al ‍sud⁤ potrebbero raggiungere valori storici nei prossimi giorni.