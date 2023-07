Il meteo dell’Estate 2023: un pericolo incombente

La realtà è inconfutabile: l’Estate 2023 si sta trasformando in una minaccia meteo. Cosa intendiamo? Che rispecchia pienamente le caratteristiche delle estati recenti, ovvero un cocktail di fenomeni meteo estremi. Si oscilla rapidamente tra ondate di calore intense e temporali di grande violenza, con tutte le relative conseguenze.

La nuova normalità: un insieme di elementi pericolosi

Il riscaldamento globale è un fenomeno inarrestabile che coinvolge ogni angolo del Pianeta. Per di più, l’Italia e l’area mediterranea rappresentano un cosiddetto “hotspot climatico”. Ciò significa che in quest’area geografica il clima si modifica più rapidamente e le temperature crescono a un ritmo più sostenuto.

Le conseguenze del cambiamento climatico

Di conseguenza, l’atmosfera si carica sempre più di vapore acqueo e quando una perturbazione fredda arriva dal Nord Atlantico, le ripercussioni sono immediate. Tuttavia, è importante sottolineare che non tutte le aree dell’Italia sono costantemente soggette a fenomeni estremi, né lo sono tutte le zone regionali. Questi fenomeni, per loro natura, sono molto localizzati, rendendo improbabile che un’intera provincia o regione sia colpita da grandinate, venti forti o tornado.

Le recenti cronache meteo

Nonostante ciò, le ultime notizie meteorologiche suscitano preoccupazione e confermano che il rischio di fenomeni estremi è concreto.

Considerazioni sull’Estate 2023

Nonostante un inizio tardivo e incerto, l’Estate 2023 sta accelerando a ritmo sostenuto. Non importa come la si giri, l’anticiclone africano finisce sempre per farci visita almeno una o due volte durante la stagione estiva.

La presenza dell’anticiclone africano

Ormai è impensabile vivere un intero trimestre estivo senza almeno una persistente cupola africana. L’ideale sarebbe che tra una fase meteo torrida e l’altra ci fossero diverse occasioni di piogge e temporali, senza ovviamente sfociare in fenomeni violenti.

Il passaggio da caldo estremo a piogge

Ma sappiamo che statisticamente è quasi impossibile che il passaggio da caldo estremo a piogge avvenga senza conseguenze. Inoltre, la fine del caldo è tutt’altro che garantita…

Conclusione

In sintesi, l’Estate 2023 si sta rivelando un pericolo meteo, con un mix di fenomeni estremi che oscillano tra ondate di calore e violenti temporali. Il cambiamento climatico e l’anticiclone africano contribuiscono a rendere la situazione ancora più critica. La consapevolezza di queste problematiche è il primo passo per affrontare le sfide che il meteo ci pone.