Il meteo del 2023 ci sta mettendo a dura prova. L’estate mediterranea, un tempo caratterizzata da un caldo piacevole e tollerabile, sta diventando sempre più insopportabile. Non stiamo parlando del caldo tipico delle estati pre-2000, ma di un caldo estremo, che sembra non avere fine.

Un Luglio Anomalo

Un Caldo Insopportabile

Il mese di Luglio 2023 si sta rivelando particolarmente anomalo. Il caldo tipico dell’estate mediterranea, un tempo portato dall’anticiclone delle Azzorre, sembra essere un lontano ricordo. Invece, stiamo sperimentando un caldo africano, che in passato era limitato a brevi periodi di tempo, ma che ora sembra non avere fine.

Proiezioni Preoccupanti

Le proiezioni dei modelli di previsione meteo non sono incoraggianti. Il caldo sembra destinato a intensificarsi nella prossima settimana. Ma non è solo il caldo a preoccuparci. Un cambiamento è previsto, ma non per il meglio. Potremmo passare dal caldo estremo a fenomeni atmosferici altrettanto estremi.

Da un Estremo all’Altro

Temporali e Grandinate

Il cambiamento previsto potrebbe portare con sé temporali e grandinate. Se da un lato le temperature potrebbero registrare un calo significativo, permettendoci di respirare un po’ di sollievo, dall’altro i fenomeni atmosferici potrebbero causare notevoli problemi.

L’Estremizzazione del Clima

Il vero problema è l’estremizzazione del clima che sta colpendo il Mediterraneo. Non si tratta più di brevi periodi di caldo intenso o di temporali isolati. Stiamo assistendo a un cambiamento radicale del nostro clima, che sta diventando sempre più estremo e imprevedibile.

Conclusione

In conclusione, l’estate del 2023 sta mettendo a dura prova la nostra capacità di adattamento. Il caldo estremo e i fenomeni atmosferici violenti stanno diventando la norma, piuttosto che l’eccezione. Questa estremizzazione del clima è un problema serio, che richiede la nostra attenzione e azione. Il meteo, infatti, non è più quello di una volta.