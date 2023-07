La questione che ci poniamo in questo periodo riguarda la durata dell’intensa ondata di caldo che, effettivamente, ancora deve cominciare. Questo la dice lunga sui livelli di sopportazione maturati dalla popolazione dopo svariate estati troppo calde e opprimenti. È una domanda che merita una risposta, soprattutto considerando le attuali previsioni meteo per il mese di Luglio. Le proiezioni più recenti non sembrano promettere nulla di buono.

Potente ondata di caldo in arrivo

Le ultime previsioni meteo indicano che l’intensa ondata di calore che si sta sviluppando potrebbe durare fino al 20 Luglio su molte regioni, specie quelle del centro e del sud. Se queste previsioni si rivelassero accurate, ci aspetterebbero circa dieci giorni di calore estremo, difficile da sopportare per una serie di ragioni.

Il problema dell’umidità

Finora, l’umidità non è stata una preoccupazione. Tuttavia, nei prossimi giorni, l’anticiclone continuerà a portare umidità sulle coste del Mediterraneo. Questo significa che dovremo affrontare un calore afoso, il peggiore possibile. Come ben sappiamo, quando l’umidità relativa è alta, la traspirazione del nostro corpo, che serve a espellere il calore in eccesso, viene ostacolata.

Quando finirà questa ondata di calore?

Ribadiamo che questa seconda ondata di calore, dopo quella di Giugno, potrebbe durare fino al 20 Luglio. Le notizie che abbiamo non sono molto incoraggianti. Infatti, sembra sempre più probabile che anche il mese di Agosto sarà caratterizzato da temperature elevate.

Le Previsioni per Agosto

È possibile che nell’ultima decade di Luglio potremmo avere un breve periodo di fresco, grazie a una corrente atlantica che potrebbe raggiungere il Mediterraneo. Tuttavia, non dovremmo illuderci. Agosto sarà probabilmente un mese dominato dall’anticiclone africano. Ricordiamo che in Agosto, l’anticiclone africano può raggiungere picchi di calore ancora più elevati.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni non sono incoraggianti. L’ondata di calore attuale potrebbe durare fino al 20 Luglio, e anche Agosto potrebbe essere un mese di caldo intenso. Dovremo affrontare non solo il calore, ma anche l’umidità, che renderà le condizioni ancora più difficili.