Il ⁢fenomeno meteo che​ sta caratterizzando​ questo mese di Luglio ​in Italia è senza dubbio il caldo eccezionale. Questo evento,⁣ che ha visto la ⁢temperatura superare i 45 gradi in alcune regioni, è considerato storico per la sua intensità e durata.⁣ Non si tratta ⁢di un normale ​caldo estivo mediterraneo, ma di un’ondata di calore di proporzioni‌ notevoli.

La ⁢situazione ​attuale: un’Italia divisa in due

Attualmente, l’Italia sembra essere divisa in ​due dal punto di vista meteo. Al Centro-Sud il caldo persiste, sebbene con⁣ una leggera diminuzione, mentre al Nord si stanno ​verificando temporali di forte‌ intensità, dovuti ai contrasti tra⁤ masse d’aria diverse. Questa situazione dovrebbe persistere per il resto della settimana.

Il caldo al Sud ⁤e i temporali al Nord

Al‍ Sud, le temperature rimangono elevate,⁣ con picchi che superano ancora i ⁣40‍ gradi, soprattutto in Sicilia. Al Nord, invece, ​i temporali frequenti stanno portando a‌ un calo delle temperature. Le regioni centrali stanno ‌sperimentando una‌ diminuzione ​termica, rendendo il‌ caldo più sopportabile.

Un nuovo​ picco di ​caldo in arrivo

Secondo le ​previsioni, un nuovo rinforzo dell’anticiclone è atteso da domenica. Questo porterà a un secondo picco⁣ di caldo eccezionale africano all’inizio della prossima ​settimana.⁣ Le ⁤temperature torneranno ​a salire in tutto il Paese, ma sarà soprattutto⁣ al Sud che si ⁢registreranno ⁢valori ‌estremi.

Il caldo africano:⁢ previsioni e possibili ​cambiamenti

Le stime dei ⁤centri meteo ​indicano che la ‌seconda ondata di caldo africano potrebbe avere effetti simili, se non superiori, alla precedente. ​Il caldo‍ potrebbe ⁤essere particolarmente intenso al Sud Peninsulare e in‍ Sicilia,⁢ ma anche ‍in ⁢alcune parti⁣ del Centro ⁢Italia.

Le temperature previste

Il caldo dovrebbe raggiungere il suo ⁢apice⁤ all’inizio della settimana, con ‌la Sardegna che potrebbe registrare temperature fino a 45 gradi o più. Martedì e mercoledì saranno probabilmente ⁢i giorni più caldi, ​con temperature massime che potrebbero‌ superare i ⁣45 gradi nelle Isole, in Basilicata, Calabria‍ e Puglia. Nel Centro Italia, invece, il termometro dovrebbe fermarsi attorno ai 40 gradi.

Un possibile cambiamento

Il⁢ grande caldo dovrebbe iniziare‍ a diminuire a partire da mercoledì al Nord e in alcune‌ regioni centrali. Questa diminuzione termica dovrebbe estendersi⁢ gradualmente al Sud tra il 27 e il 28 Luglio, portando finalmente un po’ di refrigerio e‌ mettendo ⁤fine, almeno temporaneamente, al grande ⁣caldo.

Conclusione

In conclusione, il caldo sarà ancora eccezionale fino a metà prossima settimana, con temperature che su alcune località del sud potranno raggiungere i clamorosi 47°C. Tuttavia, ‍un cambiamento è previsto⁤ a partire da mercoledì, con una ​diminuzione delle temperature che dovrebbe portare un po’ di refrigerio. ‍Questo evento meteo ⁢è considerato storico per la sua intensità e durata.