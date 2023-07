Le previsioni meteo per la seconda metà di Luglio 2023 indicano un aumento significativo delle temperature, che potrebbero raggiungere livelli eccezionali. Questo è ciò che suggeriscono i modelli meteo, che confermano i segnali di un caldo intenso già anticipati nei giorni precedenti.

Secondo le simulazioni, è molto probabile che il caldo si intensifichi progressivamente, raggiungendo il suo picco tra il 16 e il 18 di Luglio. Questo fenomeno è dovuto alla presenza di un anticiclone stazionario sul Mediterraneo centrale, causato a sua volta da aree di bassa pressione persistenti al largo della Gran Bretagna.

Un anticiclone sub-tropicale sul Mediterraneo

Questa situazione di stasi barica favorisce un costante afflusso di aria molto calda di origine sahariana verso le latitudini settentrionali, in particolare verso l’Italia. In pratica, il nucleo dell’anticiclone sub-tropicale potrebbe spostarsi per diversi giorni sul Mediterraneo, determinando condizioni climatiche molto diverse da quelle tipiche dell’estate mediterranea. È molto probabile, infatti, che vivremo giornate con un clima decisamente sub-tropicale, quasi desertico.

Temperature in aumento

Quello che inizialmente potrebbe essere definito come “caldo intenso”, tra l’8 e l’11 di Luglio, potrebbe trasformarsi in “caldo eccezionale”, decisamente sgradevole. Le temperature, a partire dal 12 Luglio, continueranno a salire, superando i 38°C in molte località del centro, del sud e delle isole maggiori. Si prevede che entro metà mese si possano raggiungere punte di 41-42°C nelle zone interne lontane dal mare.

Un caldo record in arrivo?

Se ciò non bastasse, si sta facendo strada l’ipotesi di un ulteriore, clamoroso, aumento delle temperature attorno al 17 Luglio. Le temperature potrebbero salire a livelli record, addirittura sfiorando i 44-45°C nelle zone interne del sud e delle isole maggiori. Questo scenario meteo, tuttavia, richiede ancora conferme.

Un caldo afoso e insopportabile

Al caldo intenso si accompagnerà un alto tasso di umidità, soprattutto sulle coste. Il caldo sarà quindi molto afoso e insopportabile.

In conclusione, le previsioni meteo per la seconda metà di Luglio 2023 indicano un aumento significativo delle temperature, con possibili punte record. Si prevede un clima decisamente sub-tropicale, con temperature che potrebbero superare i 40°C in molte località. Questo scenario, tuttavia, richiede ancora conferme.