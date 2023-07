Le previsioni meteo per l’Italia non riservano sorprese: un vasto e potente anticiclone subtropicale sta portando un calore intenso e opprimente. Questo caldo estremo non darà tregua per diversi giorni. Di fronte a queste condizioni, è fondamentale prestare attenzione all’indice di disagio fisico. Ma di cosa si tratta esattamente? Scopriamolo insieme in questo approfondimento!

Humidex e sensazione termica: strumenti per valutare il benessere climatico

L’Humidex e la sensazione termica sono due indici utilizzati per valutare il comfort climatico dell’uomo in relazione all’umidità e alla temperatura dell’atmosfera. L’Humidex cerca di fornire un valore unico che possa rappresentare il disagio che si verifica in giornate particolarmente umide e calde.

La sensazione termica, come parametro meteo ufficiale, non esiste. Questo perché ognuno di noi reagisce in modo diverso al caldo. Tuttavia, è utile fare un esempio pratico.

La percezione del calore in relazione all’umidità e al vento

Immaginiamo una giornata in cui la temperatura massima registrata è di 30 gradi: se c’è vento e l’umidità è molto bassa, ci si sente a proprio agio (la cosiddetta “bella stagione” di una volta), mentre se l’umidità è alta, il caldo diventa soffocante.

Le previsioni per i prossimi giorni: indici di sopportazione critici

Le previsioni meteo non sono incoraggianti

Sfortunatamente, le previsioni meteo non sono buone. Gli indici di sopportazione del caldo dovrebbero essere piuttosto critici. Cosa significa? Anche se potremmo non raggiungere temperature record, la combinazione di calore persistente e umidità potrebbe portare a indici di calore estenuanti.

Attenzione per le persone più vulnerabili

Di fronte a queste condizioni, è fondamentale prestare attenzione alle persone più fragili e a coloro che devono lavorare sotto il sole nelle ore più calde. Una cosa è avere temperature estive, un’altra è sopportare valori termici così estremi, che possono essere particolarmente pericolosi per la salute umana. Quando finirà tutto questo? Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sull’evoluzione del meteo!