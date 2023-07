Il meteo sembra impazzito: non è questa l’Estate che conosciamo. Non possiamo certo gioire di fronte a un’ondata di calore africana come quella che abbiamo vissuto. Queste condizioni meteo sono estreme, sia per intensità che per durata. Nonostante l’amore per il sole, le giornate lunghe e la tintarella, è difficile apprezzare queste anomalie termiche.

Un’estate fuori dal comune

Non possiamo definire “Estate” questa situazione. L’abbiamo detto molte volte e lo ribadiamo: l’estate mediterranea è un’altra cosa. È caratterizzata dal calore, ma senza eccessi particolari. Invece, si sono registrate per tanti anomalie termiche che superano i 10 gradi e in alcuni casi le temperature sono risultati superiori di oltre 15 gradi rispetto alla norma, con valori tipici del Nord Africa e non dell’Italia.

L’accumulo di energia termica

È importante considerare un altro aspetto: l’energia termica crescente sul Mediterraneo. Le acque superficiali si stanno riscaldando a livelli elevati, raggiungendo valori tropicali, con conseguente invasione di specie ittiche aliene.

Le conseguenze sui mari

Cosa implica tutto ciò? È molto semplice: come abbiamo visto, è stata sufficiente l’ingresso d’aria più fresca per dar luogo a fenomeni atmosferici di una violenza inaudita sul Nord Italia, area che si è trovata al confine fra masse d’aria diverse. Ne abbiamo avuto un assaggio anche nelle ultime estati.

Preoccupazioni per il futuro

Questo è un aspetto che ci preoccupa seriamente, perché con il passare degli anni stiamo osservando precipitazioni sempre più forti. I temporali, ad esempio, si stanno trasformando in vere e proprie bombe d’acqua, generando paura ogni volta che piove!

Temporali fuori norma

I temporali dovrebbero essere brevi scrosci di pioggia, innocui nella maggior parte dei casi. Invece, sempre più spesso si trasformano in autentiche bombe d’acqua.

Un cambiamento preoccupante

Questo cambiamento del meteo è preoccupante e richiede la nostra attenzione. Dobbiamo essere consapevoli delle conseguenze che queste anomalie termiche possono avere sul nostro ecosistema.