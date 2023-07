Le previsioni meteo non lasciano spazio a incertezze. L’estate africana è esplosa e ne vedremo delle belle. Ciò che preoccupa è che non c’è modo di evitarlo, anche in una stagione che sembra riservare scenari ben diversi. Il calore estremo di queste nuove estati domina sempre. In questo articolo, non esamineremo l’intensità o la durata, ma piuttosto se finora siamo stati fortunati o meno, in base a quanto accaduto finora.

Giugno moderato e inizio di Luglio altrettanto

Un’estate finora mite

Le settimane estive, dall’inizio dell’estate fino ad ora, sono state caratterizzate da un clima relativamente mite e tranquillo. Perché diciamo questo? Non abbiamo avuto ondate di calore estreme e le fasi di caldo intenso sono durate solo pochi giorni. Ma ora tutto è cambiato e, purtroppo, l’anticiclone africano ritorna in grande stile, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Una riflessione

È importante ricordare che è altamente improbabile, se non quasi impossibile, avere un intero trimestre estivo senza almeno una ondata di calore. Questo era forse possibile 50 o 70 anni fa. Ora non lo è più e infatti il cambiamento climatico ci ha fatto capire che l’estate è spesso diventata un inferno. Ma quest’anno siamo stati fortunati o no? La risposta è a metà strada! Continuate a leggere per saperne di più.

Quest’anno siamo stati fortunati?

Un anno migliore?

Continuiamo a sottolineare che quest’anno potrebbe essere relativamente buono. Rispetto agli anni precedenti, il nuovo trimestre estivo è iniziato bene e Giugno è stato quasi normale. Luglio, invece, ha iniziato fresco ma ora sta iniziando a mostrare il suo lato più caldo.

Aspettative per il futuro

Non possiamo aspettarci che non ci sia mai un giorno di caldo, ma è ragionevole sperare che la fase di calore estremo non sia troppo lunga. Per ora, possiamo dire che non si prevede nulla di buono.

Quanto durerà? Forse ancora una decina di giorni, pur con un intermezzo di fenomeni meteo violenti al Nord. Ma su questo punto delicato ne parleremo in seguito…