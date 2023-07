Per gli amanti delle alte temperature, le previsioni meteo per il prosieguo di Luglio saranno sicuramente gradite. Per gli altri, potrebbe non essere una notizia altrettanto piacevole. L’anticiclone africano, infatti, sembra pronto a fare il suo ritorno sul Mediterraneo, per la seconda volta in questa prima parte dell’Estate. Dopo una serie di giornate piacevolmente temperate, il meteo sembra deciso a cambiare rotta, portando con sé un’ondata di calore non indifferente.

Quando arriverà l’ondata di calore?

Le previsioni indicano un aumento significativo delle temperature a partire dal weekend dell’8 Luglio. Le prime regioni a risentire dell’innalzamento delle temperature saranno la Sardegna e la Sicilia. Qui, tra sabato e domenica, si prevede che le temperature possano raggiungere i 38°C nelle aree interne.

La seconda ondata di calore della stagione

Ma questo è solo l’inizio. All’inizio della prossima settimana, l’anticiclone si estenderà a tutta l’Italia, portando con sé isoterme notevoli, tipiche delle ondate di calore più intense degli ultimi anni. Parliamo di isoterme vicine ai +24 o +25°C a 1500 metri di altitudine. Questi valori, così alti in alta quota, indicano chiaramente un’ondata di calore molto intensa, che potrebbe portare le temperature a sfiorare i 40°C nelle zone di pianura.

Temperature estreme nel sud e nelle isole maggiori

Nelle zone interne del sud e delle isole maggiori potremmo effettivamente raggiungere i 40-41°C, come già accaduto durante la prima intensa ondata di calore di Giugno. I giorni più caldi saranno quelli della prossima settimana, in particolare tra il 12 e il 14 Luglio.

Il nord Italia e l’afa

Per quanto riguarda il nord Italia, sembra che le temperature estreme saranno meno intense. Tuttavia, le temperature saranno comunque abbastanza alte da far percepire un caldo afoso in Val Padana, sia di giorno che di sera.

Possibili cambiamenti a metà mese

Il meteo prevede alcuni cambiamenti a partire da metà mese, ma per ulteriori dettagli su questo aspetto, vi invitiamo a seguire i nostri prossimi aggiornamenti.

Conclusione

In sintesi, Luglio vedrà un ritorno dell’anticiclone africano, con un aumento significativo delle temperature a partire dall’8 Luglio. Le zone più colpite saranno il sud Italia e le isole maggiori, con temperature che potrebbero raggiungere i 40-41°C. Anche il nord Italia e le coste saranno interessate da un caldo afoso. Ulteriori aggiornamenti sul meteo saranno disponibili nei prossimi giorni.