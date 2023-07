Analisi meteo: un’anticipazione di un’estate torrida

La previsione meteo non lascia spazio a dubbi: ci troviamo e ci troveremo per un periodo prolungato sotto l’influenza di un gigantesco anticiclone. A partire da oggi, Domenica 23, si prevede un incremento termico notevole, scatenato da una potente e violenta ondata di calore proveniente dal Sahara, che si preannuncia eccezionalmente intensa, rigorosa, ma per fortuna, rapida!

Un panorama preoccupante

Calore e umidità in aumento

Il caldo e l’umidità raggiungeranno livelli estremi, come se già non lo siano, dato che ieri, sabato, in Sicilia si sono toccati i 45 gradi, ma oltre in varie regioni del Sud e Sardegna. Il meteo sarà prevalentemente stabile, eccetto parte del Nord Italia, che già lunedì vedrà altri forti temporali

Un evento straordinario!

L’eccezionale ondata di calore aumenterà la sua intensità, raggiungendo livelli straordinari all’inizio della prossima settimana, con l’arrivo di una nuova massa d’aria rovente sahariana che porterà picchi termici di 45 gradi al Sud e in Sardegna. Si prevedono isoterme impressionanti, a 1500 metri, fino a 26-28 gradi al Centro-Sud, con punte di 30 gradi. Parliamo di temperatura in libera atmosfera, e sono valori da deserto del Sahara.

Record di temperature

Temperature al suolo potenzialmente record

Considerando queste previsioni, esistono possibilità concrete che le temperature al suolo possano stabilire nuovi record, arrivando fino a 50 gradi. Il caldo sarà estremamente intenso, sia in termini di intensità che di durata. Sarà possibile qualche temporale sulle Alpi, in previsione di un possibile cambiamento nella seconda parte della settimana che potrebbe interessare solo parte del Nord.

Temperature massime fino al 27 luglio 2023

Catenanuova 46.3°C

Priolo Gargallo 46.1°C

Lentini 46°C

Palermo-Settecannoli 45.9°C

Tortolì 45.8°C

Siniscola 45.6°C

Palermo-Brancaccio, Palermo-Ciaculli-Croceverde, Paternò 45.5°C

Olbia, Scordia, Villaputzu 45.4°C

Loculi, Muravera, Uras 45.3°C

Gonnostramatza, Loiri Porto San Paolo, Scillato 45.2°C

Allai, Gonnoscodina, Irgoli, Padru, Palagonia 45.1°C

Curcuris, Fordongianus, Girasole, Lotzorai, Pabillonis, San Gavino Monreale 45°C

Avola, Ballao, Catania, Pompu, Tertenia, Torpè 44.9°C

Bari Sardo, Gaggi, Loceri, Masullas, Palermo, Palermo-Mezzomonreale, Palermo-Uditore, San Nicolò d’Arcidano, Solarino 44.8°C

Assemini, Decimomannu, Galtelli, Mascali, Mogoro, Palermo-Villagrazia 44.7°C