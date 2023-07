Il fenomeno climatico conosciuto come El Nino, assente per circa 3 anni, sta riaffacciandosi sulla scena meteo globale. Questo evento, che influisce notevolmente sul clima mondiale, era stato sostituito negli ultimi anni dal suo antagonista, La Nina, che ha dominato il clima degli ultimi tre anni con un raffreddamento insolito delle acque superficiali dell’Oceano Pacifico equatoriale.

Una svolta climatica inattesa

Nell’anno appena trascorso, si è osservato un cambiamento: un riscaldamento inusuale delle acque superficiali dell’Oceano Pacifico equatoriale, indicativo del ritorno di El Nino. Tuttavia, questo fenomeno non ha effetti immediati sulle nostre latitudini, poiché, come nel caso di La Nina, gli effetti su di noi sono modulati dalla circolazione atlantica.

Le proiezioni degli specialisti

Recentemente, sono stati rilasciati numerosi studi sul ritorno di El Nino. In particolare, molti articoli hanno riportato le previsioni allarmanti dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale. Secondo questa fonte autorevole, El Nino potrebbe contribuire a un ulteriore riscaldamento globale.

Un calore senza precedenti

Le previsioni indicano chiaramente un calore senza precedenti, con un incremento della temperatura globale che potrebbe oltrepassare il limite critico di 1,5 °C. Questo scenario rappresenterebbe un fallimento delle politiche di salvaguardia ambientale messe in atto per contrastare il riscaldamento globale.

Le conseguenze per l’Italia

Per quanto riguarda l’Italia, sembra che ci stiamo avvicinando a una delle ondate di calore più forti degli ultimi decenni, ma possiamo affermare che El Nino non ha nulla a che vedere con questa ondata di calore in arrivo. Come specificato nei precedenti paragrafi, l’influenza di El Nino sull’altro lato del mondo, come in Italia, è pressoché impossibile in tempi così rapidi.

In sintesi, il ritorno di El Nino rappresenta un cambiamento significativo nel panorama climatico globale. Le sue ripercussioni, tuttavia, sono ancora incerte e necessitano di ulteriori ricerche. Quello che è certo è che il fenomeno avrà un impatto notevole sul meteo globale nei prossimi anni.