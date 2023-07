Lo scenario meteo futuro sembra essere un argomento di grande preoccupazione. Il panorama che si prevede non è affatto allettante, anzi, è motivo di preoccupazione per una serie di ragioni.

Le Onde di Calore e le loro Conseguenze

La Prossima Ondata di Calore

Non sarà difficile trovare molte analisi sull’imponente ondata di calore prevista per la fine di questa settimana. In questo contesto, vogliamo semplicemente sottolineare una fase anticiclonica che potrebbe farci desiderare un meteo diverso, non così improntato all’eccesso.

Le Condizioni Meteorologiche Eccezionali

È vero che non siamo mai soddisfatti: se piove troppo è un problema, se fa troppo caldo è un problema. In ogni caso, in questo periodo, qualsiasi evento climatico sembra essere un problema. Tuttavia, dobbiamo ammettere che non potrebbe essere diversamente, poiché le lamentele in questi casi sono giustificate. Non stiamo parlando di condizioni meteorologiche normali, ma di condizioni meteorologiche estreme o eccezionali. Non possiamo negarlo, a Maggio le piogge eccessive hanno causato disastri, lo stesso è accaduto nella prima metà di Giugno, poi abbiamo avuto un’ondata di calore intensa, e poi son seguiti fenomeni violenti spesso già visti. Ora è di nuovo in vista un’ondata di caldo dalle potenzialità estreme.

Il Desiderio di Normalità Climatica

La Devastante Ondata di Caldo

Dopo tutto, dobbiamo stare attenti all’ondata di caldo perché potrebbe essere veramente devastante. Quindi, desiderare un meteo diverso non sarebbe affatto un peccato.

La Perdita della Normalità Climatica Stagionale

Stiamo parlando di un desiderio molto comune, ovvero il ritorno alla normalità climatica stagionale, cosa che abbiamo perso da molto tempo. Se le stagioni tornassero a essere quelle di una volta, molto probabilmente le lamentele cesserebbero. Certo, ci sarà sempre qualcuno che mormorerà, ma si tratterebbe di una minoranza.

Le condizioni meteorologiche estreme, le ondate di calore e la perdita della normalità climatica stagionale sono tutti fattori che contribuiscono a questo scenario preoccupante. Tuttavia, il desiderio di un ritorno alla normalità climatica stagionale rimane forte.