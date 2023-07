Il meteo, nel 2023, sembra essere più imprevedibile che mai. Dopo una lunga ondata di calore, sembra che un cambiamento climatico sia in arrivo. Tuttavia, dobbiamo ancora aspettare un po’ prima che questo cambiamento si manifesti. A partire da domenica, infatti, le temperature torneranno a salire, superando addirittura i valori già elevati registrati negli ultimi giorni.

Un clima “africano” e temporali devastanti

In questo scenario di calore estremo, abbiamo assistito anche a dei temporali. Questi fenomeni atmosferici hanno colpito il nord Italia, dove l’anticiclone è stato indebolito dalla circolazione di aria fresca instabile che sta influenzando ampie zone dell’Europa. Quest’aria fresca, seppur in misura ridotta, ha raggiunto le regioni settentrionali, innescando una violenta instabilità atmosferica.

Grandinate di intensità devastante

I temporali che si sono abbattuti su alcune zone sono stati particolarmente intensi, con grandinate caratterizzate da chicchi di dimensioni enormi. Questi eventi hanno avuto un impatto significativo sulle aree colpite.

Un cambiamento climatico in arrivo?

Secondo le previsioni, potrebbe esserci un cambiamento climatico nell’ultima settimana di Luglio. I modelli di previsione sembrano concordare sul fatto che il tempo cambierà in tutte le regioni. Questo cambiamento sarà indotto dall’aria fresca proveniente dal nord Europa, creando notevoli contrasti termici.

Un surplus di energia termica

Considerando che stiamo vivendo l’ondata di caldo più intensa degli ultimi decenni, il surplus di energia termica sui mari circostanti l’Italia sarà enorme. Questo rappresenterà un serbatoio di carburante altamente esplosivo, che potrebbe essere innescato dal fresco proveniente dal nord.

Un cambiamento climatico traumatico?

Quando abbiamo parlato in precedenza del rischio di passare da un’estrema ondata di calore a un cambiamento climatico, intendevamo proprio questo. Purtroppo, il rischio esiste e non può essere negato. Tuttavia, l’entità e la distribuzione dei fenomeni saranno elementi da valutare man mano che si sviluppano.

Conclusione

In conclusione, il meteo sembra essere in continua evoluzione, con un possibile cambiamento climatico in arrivo. Tuttavia, dobbiamo ancora aspettare per vedere come si svilupperanno questi fenomeni atmosferici.