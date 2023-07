Stiamo per affrontare la seconda ondata di calore dell’anno e, al termine di questa, potrebbero verificarsi fenomeni meteo estremi. Questa non è una semplice supposizione, ma una realtà che potrebbe concretizzarsi. Prima di entrare nel dettaglio, è necessario chiarire alcuni aspetti ai nostri lettori.

Un calore intenso e prolungato

Coloro che ci seguono avranno sicuramente notato gli articoli che mettono in evidenza l’intensità del calore che ha iniziato a farsi sentire e che continuerà a persistere nei giorni a venire. L’onda di calore potrebbe essere molto soffocante, con temperature tipiche del Nord Africa. Ma quanto durerà questa situazione? Almeno 7 giorni, se non di più!

Le cupole africane persistenti

Quando si verificano questi tipi di condizioni meteo a livello europeo, è comune che il Mediterraneo sia interessato da cupole anticicloniche africane molto persistenti. Pertanto, non possiamo ancora stabilire con precisione quando finirà questo periodo di calore, ma possiamo fare delle ipotesi su COME potrebbe concludersi.

L’estremizzazione del meteo

È importante sottolineare che l’estremizzazione del meteo è un fenomeno reale e incontestabile. Non è realistico pensare che non si verificherà nei prossimi periodi.

Il rischio di temporali violenti

Per ritornare a condizioni di temperatura più miti, è necessaria l’arrivo di aria fresca in quota. Quest’ultima, però, deve inevitabilmente interagire con l’aria calda e umida già presente, creando le condizioni ideali per temporali violenti. Questo tipo di fenomeni estremi, tuttavia, è molto difficile da prevedere con largo anticipo.

Al momento, non possiamo prevedere se, al termine dell’ondata di calore, ci saranno temporali violenti o grandinate. Tuttavia, possiamo affermare che c’è la possibilità di fenomeni intensi, come spesso accade alla fine dei periodi più caldi, soprattutto dopo un’ondata di caldo eccezionale come quella a cui andiamo incontro.

Se non dovesse succedere nulla, sarebbe un sollievo! Ma è importante essere consapevoli dei potenziali rischi.

In conclusione, stiamo per affrontare una seconda ondata di calore che potrebbe portare con sé fenomeni meteo estremi. È importante essere preparati e consapevoli dei potenziali rischi.