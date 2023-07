Ci troviamo di fronte a un imminente rischio di condizioni meteo estreme derivante dall’anticiclone sub-tropicale. Questa non è una semplice esagerazione, ma una rappresentazione accurata della situazione attuale. Prima di entrare nei dettagli, è importante chiarire alcuni punti ai nostri lettori.

Un’ondata di calore intensa e prolungata

I nostri lettori avranno sicuramente notato gli articoli che mettono in evidenza l’intensità del calore nei giorni a venire. A partire da Venerdì 7 Luglio, entreremo in una fase meteo caratterizzata da calore e umidità notevoli, che renderanno le giornate insopportabilmente calde, le notti scomode e il cielo offuscato dall’umidità e le polveri sahariane.

Dobbiamo dimenticare le belle giornate a tratti gradevoli che abbiamo avuto fino ad ora. L’ondata di calore potrebbe essere davvero importante, con temperature desertiche su diverse regioni del sud, del lato tirrenico e le isole maggiori. Ma quanto durerà tutto questo? Sicuramente non meno di 5 giorni.

La persistenza delle condizioni meteo estreme

Quando si verificano questi tipi di pattern meteo a livello europeo, è comune che il Mediterraneo sia influenzato da masse d’aria calda provenienti dall’Africa che persistono per un lungo periodo. Pertanto, non possiamo prevedere con precisione quando finirà questa ondata di calore, ma possiamo discutere su COME potrebbe concludersi.

La realtà dell’estremizzazione del meteo

Come abbiamo sottolineato più volte, l’estremizzazione del meteo è un fenomeno reale e indiscutibile. Non è realistico pensare che non ci saranno cambiamenti significativi nel prossimo futuro.

Cosa intendiamo dire? Che per ritornare a condizioni più miti, con notti fresche e la possibilità di dormire con le finestre chiuse, è necessaria aria fresca in quota. Tuttavia, questa aria fresca deve inevitabilmente interagire con l’aria calda e umida preesistente, creando le condizioni ideali per temporali violenti. Questi fenomeni estremi sono difficili da prevedere con largo anticipo.

Il rischio di fenomeni meteo intensi

Al momento, non possiamo prevedere con certezza se tra 15 giorni ci saranno temporali violenti o grandinate. Tuttavia, possiamo affermare che c’è la possibilità di fenomeni meteo intensi a ridotto della metà di Luglio, soprattutto al nord Italia.

In conclusione, l’attuale ondata di calore potrebbe portare a condizioni meteo estreme nel prossimo futuro. Questa è una realtà che dobbiamo affrontare e prepararci a gestire. Ricordiamo che il meteo è un elemento fondamentale da monitorare e rispettare.