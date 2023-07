Le previsioni meteo per la prossima settimana indicano un’intensificazione dell’alta pressione africana, che porterà un’ondata di calore eccezionale sul nostro Paese. Il picco di questa ondata è previsto tra Lunedì e Giovedì, con temperature che potrebbero raggiungere i 40 gradi al Nord e sfiorare i 45 gradi al Centro-Sud. Queste temperature sono notevoli, anche per un mese tradizionalmente caldo come Luglio.

Prospettive meteo per il Nord Italia

Previsti cambiamenti dopo metà settimana

Nonostante l’Anticiclone Africano continuerà a dominare il panorama meteo per almeno i prossimi 8-10 giorni, portando un caldo intenso soprattutto al Centro-Sud, il Nord Italia potrebbe vedere alcuni cambiamenti. Infatti, a partire dal 20-21 Luglio, le correnti atlantiche potrebbero iniziare a erodere la cupola anticiclonica sulle regioni settentrionali, favorendo il ritorno di instabilità atmosferica e una leggera attenuazione del caldo.

Attenzione ai temporali violenti

Con il ritorno dell’instabilità atmosferica, si potrebbe verificare il rischio di temporali di forte intensità al Nord, anche in presenza di un lieve cedimento barico. In queste condizioni, ovvero in presenza di un clima molto caldo e umido che perdura da giorni, bastano anche leggere infiltrazioni di aria più fresca per innescare fenomeni violenti, come temporali con grandinate di grosse dimensioni e forti raffiche di vento. Questo scenario non è nuovo, infatti pochi giorni fa si sono verificati violenti temporali che hanno causato diffusi danni al Nord Italia.

Previsioni meteo per la fine della settimana

Rischio crescente di temporali da Giovedì

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteo indicano un rischio crescente di temporali a partire da Giovedì, con un maggiore interessamento iniziale delle aree alpine. Venerdì 21, l’instabilità potrebbe intensificarsi, portando forti temporali anche in Pianura Padana. Questa instabilità potrebbe persistere anche nella giornata di Sabato, soprattutto al Nord-Est.

Caldo estremo al sud

Il Meridione farà i conti, invece, con una settimana rovente e afosa, probabilmente tra le più calde degli ultimi decenni. Le temperature raggiungeranno agevolmente i 42-43°C nelle zone interne, con picchi isolati di 45°C.

Arrivo del fresco?

C’è ancora da attendere. Per almeno altri 9 giorni non sono previste irruzioni fresche degne di nota, capaci di abbattere la calura sub-tropicale. Per un ritorno di temperature più gradevoli potrebbe essere necessario attendere il 25 Luglio.

Considerando la distanza temporale, queste previsioni potrebbero subire delle variazioni. Vi invitiamo quindi a seguirci nei prossimi giorni per ulteriori aggiornamenti.

In conclusione, la prossima settimana sarà caratterizzata da un’ondata di calore eccezionale, con possibili temporali al Nord a partire da Giovedì. Continueremo a monitorare la situazione meteo e a fornire aggiornamenti tempestivi.