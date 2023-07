Il meteo del luglio 1983 è entrato nella storia come uno degli eventi più caldi mai registrati in Italia. Nonostante le estati roventi che stiamo vivendo, quel periodo rimane un’eccezione per la sua intensità e durata. Ma ora, nel 2023, in considerazione delle previsioni meteo, potremmo davvero battere ogni record di temperatura?

Un’Estate Incredibilmente Calda

Il luglio 1983 fu caratterizzato da un caldo terribile ed eccezionale sia per intensità che per durata, qualcosa che non si era mai vissuto nemmeno nel 2003. La persistenza del caldo per oltre due settimane fu davvero straordinaria.

Il Caldo in Sardegna

Nel cuore di quell’estate, a partire dal 18 Luglio, una massa d’aria terribilmente calda, spinta da un’alta pressione di matrice nord-africana, investì l’Italia, iniziando dalla Sardegna. In questa regione, il caldo assunse connotati di assoluta eccezionalità, con picchi di temperatura davvero impressionanti.

Valori Termici da Capogiro

A Capo San Lorenzo, la temperatura subì un’impennata da +30°C del primissimo pomeriggio a +47°C in un paio d’ore. Altre zone, come il Campidano e il sassarese, registrarono picchi di +47°C, mentre a Ottana si raggiunsero addirittura i +48°C.

Incendi e Consequenze

L’eccezionale caldo causò numerosi e disastrosi incendi, con numerose vittime. Gli ospedali erano al collasso per il numero eccessivo di richieste di aiuto per insolazione e disidratazione.

Il Caldo nel Resto dell’Italia

Oltre alla Sardegna, le maggiori conseguenze dell’ondata di calore si verificarono sulle regioni centro-settentrionali d’Italia. Tra i giorni più roventi, si ricorda il 26 Luglio, quando furono misurati i seguenti record di temperatura massima assoluta: Firenze Peretola +42,6 °C, l’Osservatorio Ximeniano di Firenze +41,6°C, Arezzo San Fabiano +41,5 °C e Paganella +25,0°C.

Potremmo Davvero Battere Ogni Record di Temperatura?

Il luglio 1983 rimane un evento meteo eccezionale. Tuttavia, con i cambiamenti climatici in corso, potremmo davvero battere ogni record di temperatura. Occorre rimanere vigilanti e prepararsi a potenziali estati ancora più calde.