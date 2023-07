Avete presente la serie televisiva “cucine da incubo”? Bene, se qualcuno avesse avuto l’idea di fare una serie intitolata “meteo da incubo” probabilmente avrebbe avuto altrettanto successo. Anzi, forse forse ne avrebbe avuto anche di più perché stiamo parlando di una materia che nel bene o nel male suscita estremo interesse in tutti noi.

Quest’anno possiamo tranquillamente parlare di condizioni meteo climatiche veramente da incubo… Prima un maggio da incubo a causa della pioggia, poi una prima metà di giugno da incubo a causa dei temporali, poi una seconda metà di giugno da incubo per via della prima violenta ondata di caldo africana (fortunatamente durata poco), ora da incubo a causa della seconda terribile ondata di caldo subtropicale.

Per farla breve, stiamo vivendo un’estate veramente da incubo per tutta una serie di motivi molti dei quali molto probabilmente sono uguali per tutti noi.

Sapete qual è la fortuna (se così possiamo definirla)? Che molto probabilmente abbiamo visto un po’ tutto quello che c’era da vedere, eccezion fatta forse per le devastanti grandinate che potrebbero abbattersi anche al centro-sud e nelle due isole maggiori nel corso delle prossime settimane.

Diciamo che con fine luglio si potrebbe esaurire il campionario del meteo da incubo, infatti guardando i vari modelli di previsione possiamo dirvi che con ogni probabilità il tempo subirà un cambiamento eclatante, una vera e propria svolta meteorologica da tanti attesa ma che alla fin dei conti potrebbe metterci di fronte ad altri fenomeni violenti.

Dopodiché si potrà affermare tranquillamente di aver vissuto di tutto e di più, di aver vissuto un’estate 2023 indimenticabile soprattutto a causa di condizioni meteorologiche decisamente avverse. Avverse in primis proprio per via della terribile ondata di caldo che sta investendo l’Italia.