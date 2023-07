Volete un consiglio? Non guardate i modelli di previsione perché vi potreste spaventare… Sì, in questi giorni dare un’occhiata alle proiezioni meteo climatiche degli autorevoli centri di calcolo internazionali significa preoccuparsi.

Da circa una settimana stanno mostrando ripetutamente il consolidamento di una imponente struttura anticiclonica subtropicale, alias anticiclone africano. Ricordate che cosa accadde nella fase centrale di giugno? In quel periodo la prima, violenta ondata di calore dell’estate arrivò in Italia portando con sé temperature estremamente alte.

Bene, quello che potrebbe succedere a partire dalla prossima settimana potrebbe ricalcare le orme di quel periodo. Anzi, volendo essere più precisi alcune proiezioni termiche vedrebbero valori addirittura più alti in alcune zone d’Italia.

In questo momento non possiamo essere precisi nei minimi dettagli, tali proiezioni potrebbero comunque far registrare dei cambiamenti in corso d’opera ragion per cui dobbiamo andarci cauti.

Dirvi fin da ora quali saranno le temperature massime che andremo a registrare non è possibile, diciamo che ci possiamo fare un’idea sulla base delle attuali proiezioni e quindi possiamo dirvi che molto probabilmente in varie località del paese i termometri potrebbero nuovamente superare quota 40 °C.

Valori comunque terribilmente alti, tenete conto poi che molto probabilmente stavolta ci si metterà anche la calura o se preferite il caldo afoso a causa dell’innalzamento dei tassi di umidità relativa.

Non è ancora il momento di fasciarsi la testa però dobbiamo farci trovare impreparati perché stavolta il calore sarà veramente tanto che potrebbe durare per un bel po’ di giorni.