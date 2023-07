Ultimamente avrete sicuramente letto diversi approfondimenti che trattano le proiezioni meteo climatiche riguardanti il mese di agosto. Agosto che ormai è dietro l’angolo, agosto che come ben sappiamo rappresenta il mese estivo per antonomasia, un mese durante il quale la stragrande maggioranza degli italiani (ma non solo) decide di prendersi le ferie.

Ovvio quindi che le condizioni meteo rappresentino uno dei temi ricorrenti delle nostre giornate, a maggior ragione in questo periodo così difficile dal punto di vista del caldo.

In tanti ci state già domandando se agosto proporrà scenari termici simili agli attuali perché diciamola tutta, la paura che il caldo atroce possa proseguire c’è. Al di là che possa piacere il caldo ciò che stiamo vivendo, un po’ tutti, è esagerato. Basterebbe scendere di qualche grado, pur restando al di sopra delle medie stagionali, per stare decisamente meglio.

Basterebbe magari anche perdere un po’ di umidità relativa per poter respirare un po’. Il discorso però è un altro, ovvero che la configurazione barica che stiamo osservando in questo periodo è estremamente complessa, conseguentemente si tratta di un quadro meteo estremamente complesso e lo sarà anche nel mese di agosto.

Osservando i modelli di previsione, infatti, possiamo scorgere continui assalti cicloni a ridosso dell’Europa occidentale. Fintanto che queste strutture non traslocheranno un pochino più a est le maglie cicloni che in sprofondamento verso sud non farebbero altro che sospingere l’anticiclone africano su di noi.

Il rischio che anche ad agosto possono verificarsi atroce ondate di caldo è altissimo, soprattutto nella fase centrale. Prepariamoci pertanto ad affrontare altre situazioni simili a quella attuale, poi vedremo se con gli stessi risultati termici o meno.