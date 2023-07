La settimana in corso è caratterizzata da un’attenzione particolare alle condizioni meteo, con l’anticipazione dell’arrivo di un anticiclone africano che potrebbe avere un impatto significativo a partire dal prossimo fine settimana. Questo cambiamento radicale vedrà una massa d’aria estremamente calda, proveniente direttamente dal Sahara, puntare verso l’Italia.

Condizioni meteo attuali e previsioni a breve termine

Prima dell’arrivo dell’anticiclone, correnti d’aria fresca e instabile continueranno a lambire l’Italia, favorendo precipitazioni e temporali, soprattutto nelle regioni del Centro-Nord. Questo scenario dovrebbe persistere fino a giovedì, con la possibilità di fenomeni localmente intensi, inclusa la grandine.

Modelli meteo e previsioni a medio termine

Le ultime proiezioni dei modelli meteo confermano questa svolta, che dovrebbe iniziare a manifestarsi da venerdì 7 Luglio, coinvolgendo in particolare la Sardegna e la Sicilia, e in misura minore le regioni peninsulari. Questo sarà il preludio a un fine settimana caratterizzato da un aumento generalizzato delle temperature.

Effetti dell’anticiclone africano

Il rafforzamento dell’anticiclone africano nel fine settimana porterà la temperatura fino a picchi di 40-41 gradi nelle aree interne della Sardegna. Nelle regioni peninsulari, le temperature saranno più moderate, con punte di 35-37 gradi nell’entroterra delle regioni centrali tirreniche e in alcune aree del Sud.

La rimonta dell’anticiclone subtropicale

La rimonta dell’anticiclone subtropicale avverrà a seguito dell’affondo della depressione del Nord Europa nell’Atlantico. C’è il rischio che si generi con una configurazione abbastanza bloccata, con flusso di aria calda diretto per più giorni sull’Italia.

Seconda ondata di caldo dell’Estate 2023

Questa rappresenta la seconda forte ondata di caldo dell’Estate 2023. A differenza della precedente ondata, avvenuta attorno al Solstizio d’Estate, questa volta il caldo potrebbe risultare molto persistente, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud. Anche l’intensità potrebbe essere straordinaria, con picchi (ancora ipotetici) di 43-45 gradi al Sud e sulle Isole.

C’è il rischio che l’estrema canicola possa durare oltre i canonici due/tre giorni, protrarsi addirittura per una settimana. Il Centro Meteo Americano prevede una possibile fine del grande caldo solo verso il 15-16 luglio, ma potrebbe trattarsi solo di una parziale attenuazione. Naturalmente, queste sono proiezioni da prendere con cautela.

In conclusione, la settimana in corso e la prossima saranno caratterizzate da un cambiamento significativo delle condizioni meteo, con l’arrivo di un anticiclone africano che porterà temperature molto elevate, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud. È importante seguire le previsioni meteo per rimanere aggiornati sugli sviluppi della situazione.