La previsione meteo per i prossimi sette giorni presenta alcuni sviluppi preoccupanti. Perché diciamo questo? Certamente perché il sole e il calore intenso domineranno quasi senza rivali. Ma c’è di più.

Condizioni meteo previste

Si prevedono anche temporali potenti, che dovrebbero colpire il Nord Italia tra Giovedì 13 e Venerdì 14 Luglio. Durante questi due giorni, le condizioni meteorologiche nelle aree alpine e pedemontane dovrebbero essere particolarmente instabili.

Dettagli utili

Si prevede un leggero calo delle temperature solo per le regioni del nord, mentre altrove non si noterà alcuna differenza. Calore intenso prolungato per tutti, ad eccezione di una breve pausa nelle zone alpine. Il problema è che, con una persistenza così costante, diventa davvero difficile tollerare queste condizioni.

Calore estremo e le sue conseguenze

Sfortunatamente, quando parliamo di meteo estremo, ci riferiamo anche a un calore eccezionale. Non dobbiamo pensare solo ai fenomeni violenti come temporali furiosi, grandinate estreme, tornado e trombe marine. Questi sono solo alcuni degli elementi che caratterizzano l’estremizzazione del tempo.

Oltre alle persone più vulnerabili, ci possono essere gravi conseguenze per la fauna e la flora. Anche gli animali soffrono il calore estremo, così come le piante, soprattutto il rischio di incendi aumenta esponenzialmente con l’essiccamento.

Prospettive non proprio positive

Non ha senso né è utile ignorare la realtà, non stiamo certo affermando cose che non corrispondono alla verità. Sfortunatamente, le tendenze sono molto chiare e non possiamo evitare che questa intensa fenomenologia ci coinvolga sempre di più.

Riflessioni finali

Prima di concludere, vi invitiamo a considerare questo pensiero. Quando discutiamo di fenomeni meteo estremi, non dobbiamo pensare che riguardino l’intera Italia. Non dobbiamo pensare che al primo segnale di maltempo saremo sicuramente devastati. Questo è disinformazione e incute paura.

Vogliamo solo sottolineare che il rischio di tali fenomeni può solo aumentare nei prossimi anni. Ne abbiamo già avuto prova in diverse occasioni anche in altre stagioni, figuriamoci in estate, che è la stagione del meteo estremo per eccellenza.

In conclusione, la previsione meteo per i prossimi giorni prevede sole e calore intenso per almeno altri 10 giorni, con la sola eccezione di qualche temporale al nord.