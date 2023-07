Stiamo per entrare in una fase meteo caratterizzata da una forte ondata di caldo sub-tropicale. Secondo i modelli matematici, a partire da Sabato 8 Luglio, l’Italia sarà completamente avvolta da un’onda di calore intensa. Questa onda di calore si dirigerà principalmente verso il Centro e il Sud, ma anche il Nord vivrà giornate calde e afose, sebbene meno estremo rispetto ad altre regioni italiane.

Caldo insopportabile

Il caldo gradevole di questi giorni sarà presto un lontano ricordo. Il picco del calore dovrebbe essere raggiunto tra Lunedì 10 e Mercoledì 12: le temperature massime supereranno facilmente i 40 gradi nelle due Isole Maggiori e in alcune aree esposte del Sud (naturalmente lontano dalle coste). Sul mare, invece, il clima sarà meno caldo ma comunque molto afoso a causa di alti tassi di umidità.

Un’onda di calore persistente

Non ci libereremo facilmente di questa cupola sub-tropicale, purtroppo. Quando certi schemi climatici si stabiliscono sul bacino del Mediterraneo, è difficile che ci sia un cambiamento radicale del tempo, almeno a breve termine.

La fine dell’onda di calore: possibili previsioni

La risposta non è del tutto certa. Alcuni modelli matematici internazionali prevedono un cambiamento del tempo quantomeno al nord Italia proprio nel pieno dell’ondata di caldo, ovvero dal 12 Luglio. L’arrivo di correnti più instabili dall’Atlantico potrebbe generare violenti temporali, passando così da un estremo all’altro. Ovviamente le temperature potrebbero scendere anche di parecchi gradi al nord a partire dal 12 Luglio.

Previsioni meteo a lungo termine

Stiamo parlando di previsioni meteo a 10 giorni. Ricordiamo ai nostri lettori che queste non devono essere interpretate come certezze assolute, ma semplicemente come tendenze, che possono cambiare rapidamente. Sarebbe impossibile (e poco professionale) prevedere con precisione l’arrivo della pioggia e dei temporali tra dieci giorni, l’incertezza è così grande che potrebbe quasi… essere paragonata al lancio di una moneta!

L’arrivo, ancora ipotetico, di aria più gradevole e instabile al nord dal 12 Luglio è già un cambiamento importante comparso nelle simulazioni modellistiche. Per il resto d’Italia pare proprio che bisognerà attendere ancora diversi giorni prima di assistere ad un calo delle temperature. Probabilmente occorrerà attendere la fine della seconda decade di Luglio!

Conclusione

In conclusione, ci aspetta un periodo di calore intenso, con temperature che potrebbero facilmente superare i 40 gradi in alcune regioni. Nonostante le previsioni meteo a lungo termine non siano certe, è probabile che dal 12 Luglio quantomeno il nord potrà assistere ad un calo termico e al ritorno dei temporali.