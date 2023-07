Il meteo attuale ci pone di fronte a una questione di grande rilevanza: stiamo veramente vivendo l’Estate o si tratta di un fenomeno climatico inedito? La presenza di temperature che raggiungono i 40 gradi per periodi prolungati sembra suggerire una realtà diversa da quella a cui siamo abituati. Cerchiamo di analizzare la situazione.

Preferenze individuali e cambiamenti climatici

Esistono individui che apprezzano il caldo intenso, tuttavia, la maggioranza delle persone sembra non tollerare più queste condizioni climatiche. Rispettiamo le preferenze di ciascuno dei nostri lettori, ma è importante sottolineare che questo tipo di clima sta diventando la norma.

Un clima inadatto per l’Italia

Questo clima non sembra più appartenere all’Italia. In altre parole, sembra quasi che la nostra nazione si sia spostata di latitudine, come se il Sud Italia si fosse trasferito alla latitudine della Libia, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Un’estate o un inferno terrestre?

Stiamo vivendo un’estate o una sorta di quinta stagione? Il clima che stiamo sperimentando non è più quello mite dell’anticiclone delle Azzorre, che solitamente porta tempo stabile ma non eccessivamente caldo, con sviluppo di cumuli di calore che generano temporali isolati. Invece, con gli anticicloni africani sempre più forti e invasivi, le temperature minime possono raggiungere i 30 gradi e le massime superare i 40 gradi. Questa sembra essere la nuova normalità!

Un futuro pessimo?

È con rammarico che dobbiamo informarvi che il grande caldo proseguirà anche nei prossimi 10 giorni su quasi tutta Italia. Le temperature potranno anche superare i 40°C a più riprese, per molti giorni consecutivi, nelle zone interne del centro, del sud e delle isole maggiori.

Ma il fresco?

Per l’aria fresca ci sarà da attendere ancora parecchio. Uno spiraglio per cambiamenti potrebbe arrivare nel corso della terza decade di Luglio.

In conclusione, il meteo attuale ci pone di fronte ad una lunga e pesante ondata di caldo. Solo dalla terza decade potremo rivivere giornate più tranquille e meno calde.