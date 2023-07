Le condizioni ⁣meteo attuali in Italia ‌sono caratterizzate da un calore record che sta ⁢colpendo diverse ‌regioni del Paese, con particolare intensità in Sardegna e Sicilia. Questo fenomeno climatico presenta caratteristiche davvero straordinarie.

Superati i 47°C in Sardegna e ⁣Sicilia

Nelle ultime ore, i ‌termometri hanno registrato temperature superiori ai 45-46°C in alcune località della Sardegna e della Sicilia. Questi dati confermano le previsioni che indicavano⁢ un avvicinamento pericoloso alla soglia dei 50°C. L’incubo meteo di questo torrido Luglio 2023, tuttavia, non è ‍ancora terminato.

Proseguimento dell’ondata di‍ calore

Nei prossimi giorni, tra il fine ⁣settimana e l’inizio della settimana successiva, un nuovo impulso dell’anticiclone africano colpirà⁤ le stesse zone, ovvero le ⁢due isole maggiori e gran parte del⁤ centro-sud Italia. Le regioni settentrionali, invece, beneficeranno di un rinfrescamento proveniente dal ‌nord Atlantico, che però causerà un’instabilità atmosferica particolarmente intensa.

Temperature elevate e durata dell’ondata di calore

Per quanto ‌riguarda le altre regioni, si prevedono ancora valori ⁤termici estremamente alti, con picchi che ⁤potrebbero eguagliare quelli delle ultime ore. Questa situazione di​ caldo intenso dovrebbe persistere fino a Martedì o Mercoledì, per poi iniziare a cambiare gradualmente verso la fine del mese.

Cambiamento di fine mese

Le previsioni meteo indicano un cambiamento significativo entro la fine del mese, come già‌ emerso da vari modelli previsionali. Questo cambiamento sarà particolarmente evidente a ⁢causa del calo termico che seguirà quella che possiamo definire ⁤la peggiore ondata di calore degli ultimi anni. Nei‌ prossimi giorni, ci occuperemo di analizzare ⁣in​ dettaglio ‌questi cambiamenti.

In conclusione,‍ l’Italia sta vivendo un’ondata di calore record, con temperature che ⁢hanno superato i 47°C in Sardegna e Sicilia. Questa situazione dovrebbe persistere fino a ​metà della⁣ prossima settimana, per poi iniziare a cambiare ⁢gradualmente. Le previsioni meteo indicano un calo termico significativo ‍entro la fine del mese.