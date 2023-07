Oggi avremo sull’Italia un’ondata di calore che sembra più adatta al Sahara che al Mediterraneo. Un’immensa massa d’aria calda sub-tropicale, proveniente direttamente dal deserto algerino, si abbatterà sul Mediterraneo, portando con sé condizioni meteo estreme.

Un Calore Estremo, stavolta breve

Abbiamo anticipato in precedenti articoli l’arrivo di temperature estreme in Italia, supratutto al Centro e Sud Italia, Sardegna e Sicilia, assai meno al Nord dove sono anche attesi temporali violenti.

Temperature Oltre i 40°C in Molte Regioni

Le temperature, già ora elevate e a tratti soffocanti, aumenteranno ulteriormente, superando facilmente i 40°C in molte località dell’entroterra di Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria, Basilicata, Lazio, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania. Quindi, come potete vedere, pochi saranno risparmiati da questo calore eccessivo.

Calore Intenso Anche al Nord, ma Breve

Anche al Nord, la temperatura salirà oltre i 35°C in alcune aree, in particolare in Emilia Romagna, basso Veneto e bassa Lombardia. Ma attenzione, qui sono attesi temporali, specie su zone alpine, prealpine e poi media pianura.

Picchi di Calore Eccezionali e Notti Tropicali

Temperature Massime di 43-44°C e persino 45°C

I picchi più alti si registreranno al sud e sulle Isole Maggiori, dove si prevedono punte massime di 43-44°C e addirittura 45°C, ma anche oltre. I picchi davvero estremi, per fortuna saranno limitati ad aree ristrette, ma tuttavia, non vanno sottovalutati come evento meteo.

Non c’è dubbio, il calore sarà davvero estremo e insopportabile, come raramente è accaduto negli ultimi anni. Questa ondata di calore sta assumendo intensità e durata tra la più potenti degli ultimi decenni.

Notti Tropicali

Proseguie la fase di notti saranno calde, soprattutto sulle coste e nelle pianure del sud e delle isole maggiori. Le cosiddette “notti tropicali”, assolutamente estranee al clima mediterraneo di una volta, saranno presenti per la prima parte della settimana. Il Sud Italia e le Isole resteranno avvolte dal calore per più giorni.

Quando ci saranno cambiamenti nel panorama meteo italiano? Questa settimana vedrà un cambiamento repentino di cui parleremo ampiamente..

Conclusione

In sintesi, gran parte dell’Italia si prepara ad affrontare un’ondata di calore sahariano, con temperature che supereranno i 40°C in molte regioni e picchi fino a 45°C al sud e sulle isole.