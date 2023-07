Il meteo si prepara a subire un’intensa ondata di calore africano a partire dal prossimo fine settimana, che si prevede durerà per molti giorni. Questo evento rappresenta la seconda vampata africana di quest’estate, e a differenza della precedente, si prevede che sarà più persistente.

Il Weekend: Sole e Calore Intenso

Il prossimo weekend sarà caratterizzato da sole e calore intenso, grazie alla potenza dell’anticiclone subtropicale che si dirigerà verso il bacino centro-occidentale del Mediterraneo e l’Italia. Questo porterà ad un’attenuazione dell’instabilità anche al Nord Italia, dopo i temporali previsti fino a venerdì.

Il Potere dell’Anticiclone

L’anticiclone avrà un ruolo fondamentale nel determinare le condizioni meteo, contribuendo a spingere la massa d’aria verso il basso, comprimendola e surriscaldandola. Quest’aria, originariamente molto secca, sarà convogliata direttamente dal deserto del Sahara. Queste condizioni sono ideali per raggiungere temperature molto elevate, soprattutto considerando che ci troviamo nel periodo di massima radiazione solare. Si prevede che già da sabato si potrebbero raggiungere i 40 gradi in Sardegna, con punte di 35-37 gradi al Centro-Sud Peninsulare.

Il Dominio Africano Continua

L’anticiclone africano sembra destinato a rafforzarsi ulteriormente all’inizio della settimana, quando si stabilirà sul cuore del Mediterraneo. Le temperature aumenteranno ancora localmente di qualche grado, con punte di 37-38 gradi anche in Val Padana, in particolare sulla pianura emiliana.

Caldo Soffocante e Notti Tropicali

Il caldo diventerà soffocante, giorno dopo giorno, anche durante la notte. Questo fenomeno sarà più accentuato nei grandi centri urbani, dove si vivranno notti tropicali, con temperature minime che supereranno i 20-23 gradi, e in alcuni casi anche i 25 gradi.

Quanto Durerà Questa Ondata di Calore?

Le ultime proiezioni non sono incoraggianti, con il caldo che non sembra voler allentare la presa per tutta la prossima settimana, almeno al Centro-Sud. Le temperature resteranno ben al di sopra delle medie, con picchi di 40 gradi e oltre sulle Isole. Tuttavia, a partire da mercoledì 12, il promontorio anticiclonico potrebbe subire un cedimento sul Nord Italia a causa di infiltrazioni d’aria fresca atlantica. Questo potrebbe portare a temporali, anche violenti, data l’energia in gioco con il caldo preesistente.

In conclusione, l’Italia si prepara ad affrontare un’intensa ondata di calore africano che influenzerà notevolmente il meteo nei prossimi giorni. Le temperature raggiungeranno livelli molto elevati, con punte di 40 gradi e oltre, e si prevede che il caldo persista per tutta la prossima settimana, almeno al Centro-Sud.

STIMA TEMPERATURE ESTREME

Catenanuova, Ottana 46.1°C

Fordongianus 46°C

Oschiri 45.7°C

Allai, Villanova Truschedu 45.5°C

Tadasuni 45.4°C

Boroneddu, Lentini, Siamanna 45°C

Benetutti, Bidonì, Noragugume, Siapiccia 44.9°C

Aidomaggiore, Ittireddu, Ollastra 44.8°C

Sedilo, Soddì 44.7°C

Olzai 44.6°C

Berchidda, Dualchi 44.5°C

Bottidda, Castel di Iudica, Palagonia, Tula 44.4°C

Scordia, Tursi, Zerfaliu 44.3°C

Oniferi 44.2°C

Bernalda, Ghilarza, Orotelli, Ozieri, Villaurbana 44.1°C

Raddusa, Ramacca 44°C

Abbasanta, Norbello, Sorradile 43.9°C

Anela, Paulilatino, Villamassargia 43.8°C

Ballao, Baressa, Las Plassas, Orani, Senorbì 43.7°C

Albagiara, Gonnosnò 43.6°C