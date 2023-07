Stiamo attraversando un periodo di condizioni meteo estreme, con un’ondata di calore che si preannuncia tra le più intense degli ultimi decenni. Le previsioni climatiche indicano un peggioramento nei prossimi giorni. La prossima settimana, ad iniziare da sabato, sarà infernale, con temperature che potrebbero pareggiare il grave evento che avvenne tra luglio e agosto 1983, e peggiore di quello del 2017.

Previsioni e possibili scenari

Modelli di previsione e temperature previste

Inizialmente, i modelli di previsione indicavano i giorni attuali come i più caldi dell’ondata di calore. Tuttavia, con il passare del tempo, è diventato evidente che il prossimo weekend potrebbe essere estremamente caldo. Infatti, la maggior parte dei centri di calcolo concorda nel prevedere temperature più elevate rispetto a quelle attuali. Ma quel che è peggio, e che lo scenario di calura fuori scala di quello che è il clima nostrano, potrebbe proseguire tutta la prossima settimana, aggravando il patimento di milioni di persone a questa arsura.

Valori termici e confronto con altre zone geografiche

Quanto potrebbero aumentare le temperature? Come avevamo anticipato qualche tempo fa, è molto probabile che diverse aree dell’Italia raggiungano picchi di 30 °C a 1500 m di quota. Questo è un valore incredibilmente alto, paragonabile a quello che si registra nel Nordafrica in condizioni particolari. Di solito, tali valori si verificano nel Mediterraneo solo in circostanze eccezionali, con tempi di ritorno di mezzo secolo, ma che con i cambiamenti climatici sono destinati ad infittirsi, ormai sembra essere cosa certa.

Implicazioni e possibili conseguenze

Record di temperature e durata dell’ondata di calore

Stiamo rischiando di dover affrontare temperature record, che potrebbero superare i 45 °C e, in alcuni casi, potrebbero avvicinarsi ai 50 °C. Sì, avete capito bene, 50 °C. Inoltre, dobbiamo tenere in considerazione un altro fattore fondamentale: l’ondata di calore durerà per più di una settimana.

Effetti dell’umidità e possibili sviluppi futuri

Come abbiamo già sottolineato, l’aria calda africana si caricherà di umidità, portando a un aumento del calore afoso. Stiamo già monitorando attentamente ciò che potrebbe accadere nell’ultima settimana di Luglio, poiché sembra che l’aria fresca proveniente dal Nord possa mettere fine a questa ondata di calore. Questa ipotesi deve essere seguita con grande attenzione, dato che l’energia in gioco potrebbe portare a fenomeni meteorologici estremamente violenti.

Conclusione

In conclusione, stiamo affrontando un’ondata di calore estrema, con temperature che potrebbero raggiungere livelli record. La situazione meteo richiede un monitoraggio costante, data la possibilità di sviluppi futuri violenti, e ci riferiamo ai temporali, che già nelle ultime 24 ore hanno prodotto danni ingenti. E tuttavia, anche alla resistenza che qui in Italia abbiamo ad una tale calura.