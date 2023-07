Agosto 2023: Analisi e Tendenze

Nel corso ‍degli ultimi tempi, abbiamo ⁤condotto numerose analisi ​sulle previsioni meteo per il mese di Agosto. Questo mese, come ben sappiamo, è il periodo estivo⁢ per eccellenza, durante il quale la maggior parte degli italiani ‍(e non solo) decide di godersi le vacanze.

Considerando questa tipica circostanza, è evidente che le previsioni meteo​ diventano‌ uno degli argomenti più discussi nelle nostre giornate, visto che Agosto sta ormai iniziando.

Le Incertezze

Scenari Termici di Agosto

La questione che sorge spontanea ‍è: Agosto presenterà⁤ condizioni termiche da grande canicola estiva O⁣ ci saranno cambiamenti significativi? Indipendentemente ⁣dal fatto che il calore possa essere gradito, quello che abbiamo sperimentato a Luglio è eccessivo, estremamente estremo. Una flessione della temperatura, pur rimanendo sopra la media stagionale, ‍potrebbe⁤ migliorare notevolmente le condizioni, riducendo il rischio di fenomeni estremi.

Una⁣ riduzione dell’umidità relativa potrebbe ⁣anche rendere l’aria ​più respirabile. Tuttavia, la questione è più complessa. Le dinamiche a livello europeo indicano una configurazione barica molto⁣ complessa, che si riflette in un quadro meteo ‌altrettanto complesso. Questo sarà vero anche per ⁣il mese di Agosto, poiché l’Italia sarà influenzata da⁣ due forze contrapposte: il flusso atlantico e l’anticiclone africano.

Le Tendenze Mensili

Analisi dei Modelli ‍Meteo

Esaminando i modelli meteo, possiamo notare continui attacchi alle porte dell’Europa occidentale. Ma dopo ii primi del mese un vigoroso assalto depressionario, con aria molto fredda, affonderà sul Mediterraneo portando un break dell’Estate ormai certo.

Rischio di Onde di Caldo​ in ⁢Agosto

Il pericolo che anche in Agosto possano verificarsi intense ondate⁤ di caldo è almeno ‍plausibile, ‌soprattutto nella seconda e terza decade del mese quando l’anticiclone africano potrebbe preparare la riscossa. Dobbiamo prepararci ad⁢ affrontare​ altre situazioni molto simili a quella avuta per lunghi tratti a Luglio, con un’Italia divisa in due.‍ Ma‌ ci sono rischi sia da un lato che dall’altro.⁣ Non si può prendere alla leggera queste situazioni.