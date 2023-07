Il⁣ Meteo ‍ci regala un momento di respiro, ma il ​caldo è⁤ in sgguato

Per il momento, possiamo godere di un po’ di sollievo, ‌dato‌ che le condizioni meteo stanno subendo un cambiamento significativo. Il ‌fresco, di origine Nord Atlantica, ⁣sta per diffondersi in ⁤tutta l’Italia, portando ​le temperature a livelli ​medi⁣ stagionali.⁣ Dopo il caldo torrido di ⁤Luglio, parlare di normalità termica ⁢sembra quasi ⁤strano, un’esperienza che non abbiamo avuto ‍da un po’ di tempo.

Il ritorno del caldo

La domanda che tutti si stanno facendo è: il caldo tornerà? E se sì, quando? Possiamo anticipare che nel corso del‍ weekend ci sarà un nuovo aumento delle temperature, un aumento che potrebbe essere definito significativo e che localmente potrebbe portare le temperature massime ⁣oltre​ i 35 °C.⁣ Se non avessimo vissuto​ le ondate di caldo delle ultime settimane, avremmo sicuramente parlato di‌ un’ondata di caldo importante, ​considerando che a 1500 ‍m di quota avremo l’isoterma​ 20 °C⁣ abbastanza diffusa.

La percezione del caldo

Le ondate di caldo delle ultime settimane hanno sicuramente alterato la ⁤nostra percezione del caldo, il che è piuttosto preoccupante. Tuttavia, fino al 5-6 Agosto,⁢ secondo i modelli di previsione più autorevoli, ​l’anticiclone africano dovrebbe⁣ rimanere tranquillo. Ma attenzione, ⁤non sarà molto ⁣lontano dalle nostre regioni, anche se non⁣ sembra avere la forza necessaria per posizionarsi nuovamente nel cuore del Mediterraneo.

Le prospettive future

Ma ci sono delle novità ‍in arrivo. ⁢Infatti, un nuovo‌ anticiclone potrebbe espandersi vigorosamente nel Mediterraneo occidentale e in Italia, riportandoci il caldo africano.

La prima metà di Agosto

Da parte ​nostra, riteniamo‌ che nel corso ‍della ‍prima metà​ di Agosto potrebbe‌ esserci un ‌altro picco di⁣ caldo sahariano. Questo potrebbe venire a ​farci visita per poi lasciare⁢ spazio a un graduale decadimento dell’estate nella seconda metà del mese. Questa avvezione di caldo intenso potrebbe manifestarsi subito dopo un deciso calo termico (con temporali) previsto nei primi giorni di Agosto.

La seconda metà di Agosto

Per quanto riguarda‍ la seconda ‌metà di ‌Agosto, ⁤ci aspettiamo ⁤un graduale decadimento dell’estate. Questo significa che le temperature potrebbero iniziare a scendere, portando un po’ di sollievo dal caldo ​intenso.

In conclusione, anche se il ‍meteo ci ⁢sta regalando un momento di respiro, il caldo è ancora in agguato. Dobbiamo‍ aspettarci un altro picco di caldo ​sahariano nella prima metà di Agosto, seguito da un graduale decadimento dell’estate nella seconda metà del‍ mese. Quindi, nonostante il fresco attuale, il caldo potrebbe tornare a farci visita molto presto.