Il meteo di Agosto 2023:​ tra caldo sahariano e turbolenze atmosferiche

Stiamo‍ per entrare nel mese di Agosto 2023 e le ​previsioni meteo indicano un cambiamento significativo rispetto alle recenti ondate di calore eccezionali. Tuttavia, non possiamo ancora dire addio definitivamente a queste ondate di calore.

Previsioni per la prima decade di Agosto

Caldo‌ sahariano e ​variabilità‌ atmosferica

Non ⁣possiamo⁢ prevedere ⁢con ⁤certezza se le‌ ondate di‌ calore di Agosto ​saranno meno intense rispetto ​a quelle di ⁣Luglio o se saranno ⁢addirittura peggiori. Ciò che sappiamo è che ‌è molto probabile che il caldo sahariano⁤ possa tornare ​a visitare l’Italia verso la⁢ fine‍ della prima decade di ‌Agosto. ⁤Tuttavia, le caratteristiche e⁢ la durata di ⁢questa visita rimangono incerte.

Turbolenze meteo in arrivo

Attenzione,⁣ perché le previsioni indicano che Agosto potrebbe essere un mese caratterizzato da notevoli​ turbolenze meteo. Già ⁣dalla⁣ prima settimana, potremmo ⁤assistere ​a una marcata variabilità atmosferica, con alternanza di caldo e ‌rinfrescate significative, ‍accompagnate ​da temporali localmente violenti.

Previsioni per ‌la seconda ⁢metà⁢ di Agosto

Il ritorno del caldo subtropicale

Dopo⁣ la prima ⁤settimana, potrebbe ritornare il caldo subtropicale. Tuttavia, siamo abbastanza convinti ⁣che non riuscirà a‍ stabilirsi per un lungo periodo. Questo significa che dovremmo aspettarci nuovi strappi nord atlantici, che potrebbero⁣ esporre alcune regioni d’Italia a fenomeni atmosferici di una⁢ certa violenza. Insomma non sarà un mese facile e tranquillo!

Segnali di cedimento dell’estate

Siamo ‌anche convinti‍ che durante la seconda metà del mese, l’Estate potrebbe iniziare a mostrare i primi segnali ⁣di cedimento. Come? Lo scopriremo. Siamo sempre più convinti che in quel periodo possa verificarsi ⁣un ​progressivo riassestamento della circolazione atmosferica⁤ europea,‌ con conseguenze che al momento sono⁤ totalmente imprevedibili per l’Italia.

In‍ conclusione, Agosto rischia di rivelarsi molto dinamico con improvvise ondate di caldo alternate a forti ondate di fresco e temporali, con fenomeni meteo violenti e grandine di grosse dimensioni. La prima perturbazione è ormai confermata, tra 3 e 6 Agosto, pronta a creare scompiglio da nord a sud.