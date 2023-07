Ormai ci siamo, ancora qualche giorno e potremmo accogliere ufficialmente agosto 2023. Le condizioni meteo climatiche fortunatamente hanno fatto registrare un cambiamento importante nelle ultime ore, cambiamento che ha sancito la conclusione di un’ondata di caldo veramente eccezionale.

Ci sarebbe piaciuto utilizzare il termine “definitivamente” ma purtroppo siamo consapevoli del fatto che le ondate di caldo non sono terminate.

Magari potrebbero essere meno cattive rispetto a quelli di luglio, magari potrebbero essere anche peggiori, oggi chiaramente non possiamo dirvi nulla in merito. Quel che possiamo dirvi è che molto probabilmente verso la conclusione della prima decade di agosto la bolla rovente sahariana potrebbe visitare nuovamente l’Italia, vedremo eventualmente poi con che caratteristiche e per quanto tempo.

Attenzione però, perché carte alla mano agosto potrebbe essere un mese dalle turbolenze meteo non indifferenti. Ultimamente abbiamo evidenziato come già la prima settimana possa essere in grado di proporci una spiccata variabilità atmosferica, ovvero potrebbe alternare nuovo caldo con una consistente rinfrescata associata poi a temporali localmente violenti.

Dopodiché, come detto, potrebbe ripresentarsi la gran calura subtropicale però siamo abbastanza convinti del fatto che non riuscirà a insediarsi per un lungo periodo. Significa molto semplicemente che avremo a che fare con nuovi strappi nord atlantici, strappi che potrebbero esporre alcune regioni d’Italia a fenomeni atmosferici di una certa violenza.

Siamo anche convinti che nel corso della seconda metà mensile l’estate potrebbe mostrare prematuramente i primi segnali di cedimento. Come? Beh, questo lo vedremo, diciamo che siamo sempre più convinti che in quel periodo possa verificarsi un progressivo riassestamento della circolazione atmosferica europea con conseguenze che in questo momento per quanto riguarda l’Italia sarebbero totalmente imprevedibile.

Non ci resta che pazientare, non ci resta che attendere che la stagione faccia il suo corso e che ci dia le risposte circa quelle che sono le nostre idee sull’andamento del mese estivo per antonomasia.