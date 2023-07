La prima insidia sarà quella previsionale, infatti in questo momento è difficile ipotizzare un solo scenario meteo climatico. È difficile già proiettarsi verso la prima decade del prossimo mese in quanto i vari modelli di previsione ci stanno mostrando una certa variabilità atmosferica dalla quale potrebbero scaturire condizioni meteorologiche differenti.

L’altra insidia è sicuramente rappresentata dall’anticiclone africano, struttura che in questi ultimi giorni ha letteralmente infiammato le due isole maggiori e varie zone del sud Italia, determinando record sul record di temperatura. Non solo, ha letteralmente infiammato anche il Nordafrica, i Balcani meridionali e la Grecia.

Insidie finite? No, perché a quanto pare proprio nel corso della prima decade di agosto un’ampia struttura di bassa pressione continuerà la sua azione ciclonica sul Nord Europa. Magli cicloniche che, a tratti, potrebbero provare a propagarsi in direzione sud e quindi anche verso il Mediterraneo.

Sì, ma allora quale potrebbe essere lo scenario prevalente? Diciamo questo, stiamo focalizzando la nostra attenzione in modo particolare sulle proiezioni termiche perché sono quelle che maggiormente ci preoccupano, visti i pregressi non possiamo minimamente trascurare nuovi assalti all’arma bianca dell’anticiclone subtropicale.

Tuttavia dobbiamo dirvi che in questo momento non sembrerebbe esserci un rischio “calura”, piuttosto si potrebbe parlare di caldo normale per quelli che sono i canoni della normalità targata anni 2000. Se poi ci sarà spazio anche per fasi instabili e nuove rinfrescate lo vedremo, con la speranza che non si ripropongano temporali di inaudita violenza come quelli registrati sul Nord Italia ultimamente.

Capite bene pertanto che agosto sarà un mese particolarmente intenso dal punto di vista previsionale, lo sarebbe stato però anche senza che vi fossero tutti questi punti interrogativi sulle insidie meteo descritte.