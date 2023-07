Dare per scontato che certe condizioni meteo climatiche non possano più verificarsi è un grosso errore. Capiamoci subito, stiamo parlando ovviamente di condizioni meteo climatiche eccezionali come quelle che hanno caratterizzato gran parte del mese di luglio.

Eccezionali dal punto di vista del caldo, eccezionali dal punto di vista dell’instabilità atmosferica. A seconda delle regioni considerate, infatti, il bilancio mensile è diametralmente opposto. Non che sul Nord Italia non vi siano stati picchi di caldo importanti, però su queste zone ad avere la meglio sono stati sicuramente i frequenti violentissimi temporali.

Il caldo atroce, al contrario, ha spadroneggiato in lungo e in largo nelle altre regioni dove come ben sappiamo sono stati ritoccati costantemente record di caldo allucinanti.

Quindi ci state dicendo che torneremo ad assaporare certe condizioni meteorologiche? No, però vi stiamo dicendo che non possiamo minimamente escludere che qualcosa del genere possa ripresentarsi anche nel prossimo mese di agosto. A tal proposito dobbiamo dirvi che la prima decade mensile molto probabilmente sarà caratterizzata da una spiccata variabilità atmosferica.

Infatti tornerà sicuramente il caldo già nei prossimi giorni, anche se ovviamente non sarà minimamente paragonabile a quello che ci ha colpito precedentemente. Tenete però conto che le massime potranno superare localmente quota 35 °C, quindi dovremo parlare tutti gli effetti di una importante ondata di caldo.

Poi molto probabilmente nel corso del primo weekend di agosto arriverà aria molto fresca da nord associata alle maglie cicloniche di un’ampia struttura di bassa pressione sul Nord Europa. Ciò ovviamente farebbe calare drasticamente le temperature ma allo stesso tempo potrebbe incentivare potenti temporali in varie zone d’Italia.

Quindi, in definitiva, attenzione a dare il meteo per scontato perché non lo sarà mai tanto meno in un mese come quello di agosto che potrebbe riservare colpi di scena uno dietro l’altro.