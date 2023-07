Il meteo dei ​prossimi mesi sta suscitando preoccupazione. Cosa succederebbe se il mese di Agosto 2023 fosse ⁤identico a Luglio? La ‍risposta ‍potrebbe essere affermativa, considerando⁣ la difficoltà di cambiare un modello⁣ così persistente. Ma come possiamo ⁤affermare con⁤ certezza una ⁢previsione del genere?

Il rischio di⁢ un caldo estremo

Il pericolo di un ‌caldo estremo è reale e non possiamo⁣ ignorarlo. ⁤ L’anticiclone africano, ancora ‍potente e resistente, potrebbe colpire duramente, soprattutto nella ⁢prima metà‌ di Agosto. Inoltre, non sarebbe un​ evento “anomalo”. Infatti,‍ il‌ periodo che va da metà⁣ Luglio a inizio ⁤Agosto è statisticamente il più‌ caldo dell’anno. La vera anomalia consisterebbe nell’intensità di queste ondate di caldo, decisamente sopra le righe.

Agosto 2023: la preoccupazione cresce

Se ‌consideriamo che questa struttura potrebbe influenzare fortemente anche il prossimo mese, ci chiediamo⁣ se⁣ sarà in grado di portare ulteriori record ⁢di calore. Se⁤ seguisse il modello⁣ del ⁣suo predecessore, purtroppo, la risposta è‍ sì. L’anticiclone africano sarebbe molto forte e potrebbe farlo, perché è proprio ‍nel mese di Agosto‍ che l’alta pressione subtropicale ⁤raggiunge la sua ⁢piena maturità.

Se⁣ osserviamo le mappe meteo,​ la quantità di calore che si ‌sta accumulando sul Nord Africa ‌è impressionante e preoccupante. E sappiamo che è molto vicino a noi… quindi il rischio che altre intense ondate di ⁢calore ‍possano colpire ⁣le nostre regioni è alto, almeno fino a metà mese.

Un cambiamento radicale

Per un cambiamento significativo​ della circolazione atmosferica, dovremmo probabilmente​ aspettare la seconda metà di ‍Agosto, quando l’estate potrebbe iniziare a mostrare i primi segni di cedimento. Tuttavia,⁣ dobbiamo ricordare che, negli‌ ultimi anni, anche quando l’estate sembrava essere finita, è ⁣sempre ⁤riuscita a riprendersi, almeno fino ai primi di Settembre.

Non dobbiamo dimenticare che tutto questo ⁤calore accumulato nei mari potrebbe innescare delle situazioni climatiche esplosive in autunno… ma ne parleremo in seguito.