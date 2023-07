Direte voi: è ancora presto per stilare un bilancio meteo climatico definitivo. Beh, non potremmo darvi torto considerando che siamo arrivati a metà mese e che quindi abbiamo ancora la seconda parte di luglio da vivere, però se queste sono le premesse…

Più che premesse diciamo che i centri di calcolo internazionali non lasciano alcun dubbio: il caldo, anzi l’ondata folle di calore che ci sta colpendo, proseguirà almeno per un’altra settimana. Vero è che in questo momento sta un attimino tirando il fiato, che poi tirare il fiato significa che comunque le temperature si manterranno abbondantemente al di sopra delle medie stagionali. Però si tratta di una semplice pausa, l’anticiclone africano sta ricaricando le pile per ripresentarsi a partire da domenica più forte che mai.

Tutta la prossima settimana molto probabilmente sarà condizionata da una bolla letteralmente rovente sahariana, peggio di quella che abbiamo avuto ultimamente. Significa che le temperature potranno raggiungere valori record in molte zone d’Italia, con punte massime che pensate potrebbero sfiorare localmente quota 50 °C. Qualcosa di assurdo…

Se durerà per tutta la prossima settimana è facile fare i conti, infatti arriveremo a quel punto a ridosso dell’ultima settimana mensile. Anche qualora dovesse cambiare repentinamente tutto la pesantissima anomalia termica che stiamo vivendo non potrà essere cancellata così facilmente.

Per riequilibrare questo eccesso molto probabilmente servirebbero diverse settimane di fresco incipiente, cosa che al momento non si intravede minimamente all’orizzonte. Possiamo pertanto affermare fin da ora che il mese di luglio 2023 passerà alla storia meteo, forse ci passerà per essere stato il luglio più caldo di sempre.

Non che sia una novità, d’altronde in questi ultimi anni abbiamo avuto a che fare con estati terribilmente calde e più si sta andando avanti peggio è.