Novità importanti quelle che emergono dalle proiezioni meteo climatiche inerenti il mese di agosto. Iniziamo col dirvi che molto probabilmente la prima settimana del prossimo mese dal punto di vista del caldo non sarà terribile.

È vero, molto probabilmente vi sarà una nuova impennata delle temperature ma non si raggiungeranno livelli fuori scala che abbiamo visto diffusamente nell’ultimo periodo. C’è anche un altro elemento da prendere in considerazione, ovvero che questo caldo con ogni probabilità durerà qualche giorno.

La vera novità sapete infatti qual è? Beh, osservando attentamente le proiezioni dei diversi centri di calcolo internazionali emerge una certa variabilità atmosferica che fino a questo momento non si era vista o perlomeno non nel mese di luglio eccezion fatta per le regioni settentrionali laddove invece non solo c’è stata variabilità ma addirittura violenta instabilità atmosferica.

Tale variabilità entrerà in scena per via di alcune modifiche della circolazione atmosferica nel nord Atlantico, infatti le correnti d’aria fresca piuttosto che puntare verso le Azzorre dovrebbero riuscire a integrarsi sull’Europa occidentale lambendo a più riprese il Mediterraneo.

Questo significa che a livello termico vi sarà una discreta variabilità, nel senso che ai picchi di caldo (lo ripetiamo non minimamente paragonabili a quelli di luglio) si dovrebbero intervallare vivaci rinfrescate.

Se così dovesse essere si tratterebbe di un cambiamento eclatante se paragoniamo questo tipo di condizioni meteorologiche a quelle che abbiamo vissuto fino a questo momento. Se così dovesse essere si tratterebbe di un cambiamento eclatante anche per un altro motivo, ovvero la prima metà di agosto potrebbe non essere così rovente come sembrava poter essere sino a qualche tempo fa.

Vedremo, ovviamente si tratta di ipotesi che andranno poi confutate dalla realtà dei fatti, quindi quando si parla di proiezioni mensili come sempre bisogna andarci molto cauti.