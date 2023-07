Il meteo, come sappiamo, è un elemento fondamentale della nostra vita quotidiana. Tuttavia, le previsioni per le prossime settimane sembrano essere piuttosto sconcertanti. Le temperature previste non mostrano segni di cambiamento, con l’eccezione delle regioni settentrionali che potrebbero beneficiare dell’influenza atlantica, ma che dovranno anche affrontare temporali intensi.

Il Dominio dell’Anticiclone Africano

Per il resto dell’Italia, sembra che non ci sia molto da fare: l’anticiclone africano sarà il protagonista indiscusso. Questo non è un fenomeno nuovo, poiché è stato un elemento costante delle nostre estati negli ultimi decenni. Tuttavia, quest’anno, come previsto, sembra essere più intenso del solito.

Un Caldo Eccezionale

Nei prossimi giorni, l’anticiclone porterà un calore estremo, che si sta già manifestando in diverse regioni con temperature che presto supereranno i 40 °C. Nella prima metà della prossima settimana, ci aspettiamo un ulteriore aumento delle temperature, quindi non dovremmo essere sorpresi se i termometri dovessero registrare localmente picchi di 45 °C.

Una Lunga Ondata di Calore

Quello che preoccupa è che questa ondata di calore persisterà su gran parte del centro-sud e sulle due isole maggiori fino al 20 Luglio. In realtà, sarebbe più preciso dire che durerà almeno fino al 20 Luglio, poiché al momento non si vedono segnali convincenti di cambiamento.

Un Possibile Nuovo Incremento del Caldo

Non è tanto la durata dell’ondata di calore a preoccuparci, sebbene sia un elemento fondamentale, quanto il fatto che proprio attorno a quella data potremmo assistere a un nuovo incremento del caldo. A quel punto, l’ondata di calore potrebbe raggiungere picchi eccezionali, con temperature che potrebbero superare addirittura i 45 °C.

Valori Assurdi

Stiamo parlando di valori assurdi, per questo motivo affermiamo che il meteo di Luglio è attualmente fuori da ogni logica. La logica estiva, lo ricordiamo, non prevede queste condizioni.

Un Cambiamento Necessario

È necessario un cambiamento, un ritorno alla normalità. Ma per ora, le previsioni meteo non sembrano offrire alcuna speranza in tal senso. Continueremo a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti.

Conclusione

In sintesi, le previsioni meteo per le prossime settimane indicano un’estate eccezionalmente calda, dominata dall’anticiclone africano. Le temperature potrebbero raggiungere e superare i 45 °C, con un’ondata di calore che potrebbe durare almeno fino al 23 Luglio. Questi valori, fuori dalla norma, rendono il meteo di Luglio fuori da ogni logica.