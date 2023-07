I record, come si suol dire, sono fatti per essere battuti. Tale assunto chiaramente vale anche in campo meteo climatico, indi per cui qualora dovessero cadere record che duravano da anni se non addirittura da decenni sarà bene non stupirsi troppo.

Di quali record stiamo parlando? Beh, molto semplice: dei record di caldo. Sì, perché negli ultimi decenni parlare di record di freddo è diventata utopia, mentre parlare di record di caldo è diventato un gioco fin troppo divertente. Anzi, diciamo che a commentare certi scenari non ci divertiamo per niente, vorremmo nel nostro immaginario potervi descrivere ben altre condizioni meteorologiche.

Fatto sta che il riscaldamento globale sta facendo il suo “sporco” lavoro… Poi chissà, magari tra qualche anno a causa del feedback retroattivo saremmo qui a commentare un forte raffreddamento del nostro clima, però al momento dobbiamo prendere atto di quello che sta succedendo.

Vero è che la storia non si ripete, però in questi ultimi anni purtroppo non che si sia ripetuta ma la storia meteo è stata riscritta più e più volte.

Ci sarà un’altra storia da scrivere? Beh, visto l’andazzo non facciamo fatica a credere che una nuova storia meteo climatica possa essere raccontata. Molto probabilmente dalla potremmo raccontare già nei prossimi giorni perché siamo convinti che alcuni record di caldo verranno letteralmente spazzati via dall’anticiclone africano.

Poi chissà, magari potremmo raccontarvi anche un’altra storia ovvero quella dei temporali mai visti prima alle nostre latitudini. Purtroppo il rischio c’è, dobbiamo essere onesti con noi ma soprattutto con voi. Il surplus di caldo sarà enorme, quindi l’energia termica sul Mediterraneo altrettanto gigantesca, quindi al minimo accenno di cambiamento del tempo si potrebbe scatenare il finimondo.

Per questo motivo vi diciamo che la storia meteo è ancora tutta da scrivere, anzi di storia da scrivere ce ne saranno praticamente ogni giorno.