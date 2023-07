Certo, alla luce di quanto successo in quest’ultimo periodo a livello di condizioni meteo climatiche viene difficile pensare di lavorare con la solita passione di sempre.

Però non possiamo fermarci semplicemente perché uno scenario piuttosto che un altro non rispettano il gradimento comune. Il caldo folle del mese di luglio passerà molto probabilmente alla storia, ma passeranno alla storia anche gli assurdi temporali che si sono verificati in varie zone del Nord Italia.

A questo punto si potrebbe porre una domanda: avete mai visto qualcosa del genere? Beh, se qualcuno è capace di rispondere si lasciamo che lo faccia, molto probabilmente avrà le sue buone ragioni.

Per quanto ci riguarda, nonostante i numerosi anni di esperienza nel settore, qualcosa del genere non l’avevamo mai visto. Può sembrare paradossale però una delle peculiarità di chi ama o lavora in questo settore è la passione anche nell’osservare condizioni meteo climatiche che prima non si erano mai viste.

Diciamolo chiaramente, la passione scaturisce proprio dall’estremo, se non ci fosse qualcosa di simile sarebbe tutto troppo scontato e diventerebbe noioso fare previsioni o proiezioni meteo.

Certo, di certi fenomeni se ne farebbe volentieri a meno, però dal canto nostro cosa possiamo farci? Non possiamo fare altro che rendervi partecipi anticipatamente di quelle che potrebbero essere determinate condizioni meteorologiche, anche perché proprio in virtù dell’eccezionalità di quest’ultimo periodo essere informati correttamente consente di mettere in atto eventualmente misure preventive importantissime.

Ed è proprio questo che ci spinge a lavorare con la solita passione di sempre, perché per poter trattare la materia meteorologica come si deve la passione non dovrà mai mancare.